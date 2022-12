Bocha caieirense trouxe ouro da Turquia

Sob a batuta do técnico Marcelo Ricciarelli, a equipe brasileira de bocha garantiu medalhas no campeonato mundial da modalidade realizado na Turquia. Os fortes times que os jogadores enfrentaram não intimidaram os brasileiros que mostraram técnica e determinação. Na categoria de dupla feminina, o Brasil venceu a Eslováquia e ficou com a medalha de ouro. No individual masculino, o Brasil ficou com a prata e ainda foi o segundo país melhor classificado depois da Itália que tinha uma delegação com 25 pessoas. “Ter sido cumprimentado pelo técnico da Itália foi um dos melhores momentos de todos que vivenciamos nessa experiência”, disse Marcelo.

RESUMO:

Na modalidade Rafa Paulista, a bocha caieirense ficou em terceiro lugar no Campeonato Metropolitano, organizado pela federação Paulista, e como a cidade de Caieiras não entrou para a disputa dos jogos promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes, não foi possível disputar os Jogos Regionais e Abertos, mas em 2023 a participação está praticamente definida. Na modalidade Rafa (Mundial) a equipe Caieiras Piquery ficou campeã Metropolitana e vice campeã Estadual.

O destaque ficou para a convocação de Marcelo Ricciarelli como chefe e técnico da Delegação Brasileira de Bocha na Turquia, quando, honrosamente foi o porta bandeira no desf ile de abertura do Campeonato, que contou com a presença de 37 países. Com a classificação obtida no mundial e se for confirmada a inclusão da Bocha na Olimpíada da França, teremos chance real de trazer mais medalhas para nosso país na modalidade.