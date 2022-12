A foto, tirada na década de 1980, tem como personagens os adolescentes Manoel Caio Gabrielli, Luiz (sem camisa) e Elizeu. Agachados eram os parceiros Tiba (goleiro) e Sato (artilheiro) no campinho de terra onde hoje é a piscina olímpica do CEM. Na época, o local um terreno baldio, que o time tratou de arrumar carpindo o mato, aplainando o terreno com enxadas e pás, ficando o espaço um perfeito campinho. A saudade é sentimento gravado no coração.

Foto: Manoel Caio Gabrielli