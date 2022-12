Sem hexa, amigo

O Brasil teve de adiar o sonho do tão esperado hexacampeonato mundial. O jogo foi nervoso contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Qatar e terminou empatado em zero a zero no tempo normal, levando os times para a prorrogação.

O grande nome dos noventa minutos regulamentares foi o goleiro croata Dominik Likakovic que conseguiu parar o ataque canarinho e garantir o placar em branco.

Na prorrogação o Brasil abriu o placar aos dez minutos do segundo tempo com um golaço de Neymar. Foi quando os jogadores brasileiros se lançaram à frente e, num contra-ataque rápido, os europeus chegaram ao empate com Petkovic. O que dói mais na alma dos brasileiros é saber que o centroavante croata não marcava um gol há dois anos e que esse praticamente foi o único chute durante o jogo.

Na disputa por pênaltis o Brasil desperdiçou duas batidas, com Rodrigo e Marquinhos, e acabou derrotado por 4 x 2.

Com isso o sonho do Hexa fica para 2026 na Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

