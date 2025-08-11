Blue Note SP recebe tributo a Raul Seixas

Foto: Divulgação

O roqueiro baiano nos deixou em 21 de agosto de 1989 e completaria 80 anos em 2025

Inúmeras efemérides acontecem em 2025 sendo uma das mais importantes os 80 anos de Raul Seixas. Se a Rainha do Rock Nacional é Rita Lee (1947-2023) o título de Rei só pode ser de Raul (1945-1989). Prestes a completar 36 anos da morte do Maluco Beleza o que importa mesmo é celebrar a obra do autor de “Gita”, “Rock das Aranhas”, “Aluga-se” e tantos outros clássicos.

Dezenas de homenagens estão rolando ao longo de 2025 para homenagear o Raulzito. São documentários, especiais de rádio e TV, além da espetacular exposição “O Baú do Raul” no MIS (Museu da Imagem e do Som) nos jardins, na capital paulista.

Uma dica legal para este sábado (16) é o show “Sylvio Passos toca Raul Seixas – 80 anos” no Blue Note SP, região central de São Paulo. Durante pouco mais de uma hora o cantor, produtor e amigo pessoal de Rauzito revisita sua obra prometendo uma noite de muita emoção e rock and roll.

Sylvio Passos tinha apenas 17 anos, quando em 1981, conheceu Raul Seixas e, ao longo dos anos, de fã se tornou amigo, roadie e parceiro do baiano. Passos criou o Raul Rock Club, fã clube oficial de RS, no começo da década de 80, recebendo vários itens pessoais da família do roqueiro como cartas, roupas, letras originais e discos que compõem o acervo. Muitos destes itens estão em exposição no MIS.

Falando do show no Blue Note SP Sylvio Passos fará um tributo ao cara pelo qual nutria admiração e amizade, sem adoração. Numa entrevista para a Revista Trip, anos atrás, Passos disse que entendia “cada respiração, cada vírgula do que ele dizia nas músicas”.

“É como se ele estivesse conversando comigo, mas sem essa punhetagem de divindade. Se ele era um mago? Depende. Se for aquele mago da Disney, não [risos]. Mas se for um mago que consegue transformar palavras confusas em poemas, esse eu posso dizer que sim”, atesta Passos.



O cara sobe ao palco do BN ladeado pela Putos Brothers Band, formada por Agnaldo Araújo (guitarra/ vocal), Paulo Ferraz (percussão), Zé Bertazolli (bateria), Taio Gibson (baixo) e Adriano Araújo (violão/backing vocal).

No repertório, além das já citadas, não devem ficar de fora “Trem das Sete”, “Tente Outra Vez”, “Ouro de Tolo”, “A Maça”, “Sociedade Alternativa”, “Ângela” e “Cowboy Fora da Lei”. Nem é preciso gritar “Toca Raul”, pois isso terá de sobra.

SERVIÇO

Sylvio Passos Toca Raul Seixas 80 anos

Dia 16 de agosto – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Duração: 75 minutos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/sylvio-passos-toca-raul-seixas-80-anos/