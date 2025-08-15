Blue Note SP recebe tributo a Ozzy Osbourne

Foto: Ozzy Osbourne no palco



O baixista Stefano Moliner presta homenagem ao icônico vocalista falecido há um mês

Sem dúvidas Ozzy Osbourne (1948-2025) é uma das figuras mais importantes não só do rock, mas da cultura pop em geral. Reverenciado por milhares de fãs, considerado o “Pai do Heavy Metal”, uma vez que à frente do Black Sabbath ditou os rumos do que viria ser a música pesada e suas dezenas de ramificações.



Empunhando o mic do Sabbath, o “MadMan” gravou discos obrigatórios na estante de qualquer rocker, entre eles, “Black Sabbath” (1970), “Paranoid” (1970), “Master Of Reality” (1971) e “Vol. 4” (1972). A carreira solo não foi menos importante e intensa com álbuns reverenciais como “Diary Of a Madman” (1981), “Bark at The Moon” (1983), “The Ultimate Sin” (1986) e “No More Tears” (1991).



Impossível falar de metal sem mencionar Ozzy Osbourne. Sua morte, em virtude de problemas agravados pelo Parkinson, no último dia 22 de julho, deixou um vazio enorme no coração dos milhares de fãs.

Inúmeras homenagens vêm sendo realizadas e o legado do “Príncipe das Trevas” vai perpetuar na eternidade. Um desses tributos rola no próximo dia 19 de agosto no Blue Note SP, região central da capital.

No palco o baixista, arranjador, compositor e produtor Stefano Moliner mostra releituras que passeiam pelo jazz, pop e rock para clássicos do Sabbath e da carreira solo do astro britânico no show “Adeus Ozzy”.

Moliner já há muito tempo presta tributo ao icônico vocalista e ao Sabbath dando cara nova para “Mr. Crowley”, “No More Tears”, “Crazy Train”, “Sabbath Bloody Sabbath” e “War Pigs”

Homenagem mais que justa para o eterno MadMan. Long Live, Ozzy Osbourne.



SERVIÇO

Stefano Moliner

Show: Adeus Ozzy

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação – São Paulo – SP

Dia 19 de agosto – Terça-feira – 22h30

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/stefano-moliner-adeus-ozzy/