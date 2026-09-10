Biometano pode substituir o gás natural? Entenda onde ele já pode ser usado

Um combustível produzido a partir de resíduos pode chegar a uma indústria ou abastecer um veículo no lugar do gás natural extraído de reservas fósseis. Essa substituição já é tecnicamente possível com o biometano, mas produzir o gás renovável é apenas parte do caminho até o consumidor.

Quando atende aos padrões de qualidade exigidos, o biometano pode ser usado nas mesmas aplicações do gás natural. Isso inclui transportes, processos industriais, estabelecimentos comerciais e redes de distribuição. O desafio está em produzir em escala e fazer o combustível chegar aos locais onde existe demanda.

Biometano e gás natural podem fazer o mesmo trabalho?

Em muitas aplicações, sim.

O gás natural é um combustível fóssil formado ao longo de milhões de anos e extraído de reservatórios subterrâneos. O biometano tem outra origem: resulta da purificação do biogás gerado pela decomposição de matéria orgânica, inclusive em aterros sanitários.

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Após o tratamento, o biometano passa a ter elevada concentração de metano. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, suas características permitem que ele seja intercambiável com o gás natural em suas aplicações, desde que cumpra as especificações técnicas exigidas.

Essa compatibilidade explica parte de sua importância para a transição energética.

Em vez de exigir a troca de máquinas, motores e sistemas por tecnologias completamente novas, parte da infraestrutura que já utiliza gás pode receber um combustível de origem renovável.

A poluição invisível dos aterros ocorre principalmente pela emissão de metano gerado na decomposição de resíduos orgânicos, controlado por sistemas de captação e monitoramento ambiental.

Onde o biometano pode ser usado

As regras brasileiras contemplam o uso do biometano em instalações industriais, comerciais e residenciais, além do uso veicular.

Na indústria, ele pode substituir gás natural em processos que necessitam de energia térmica. No transporte, pode abastecer veículos preparados para combustíveis gasosos, especialmente frotas pesadas e operações de longa distância.

Também pode entrar em sistemas de gás canalizado.

A Resolução ANP nº 1.006, publicada em agosto de 2026, consolidou as regras nacionais de especificação e controle da qualidade do biometano. A norma estabelece parâmetros de segurança e qualidade para o combustível comercializado no país.

A origem renovável, portanto, não dispensa controle técnico. Para circular no mercado como substituto do gás natural, o biometano precisa atender aos requisitos definidos para sua utilização.

Ele pode circular pela mesma rede do gás natural?

Quando atende às especificações necessárias, o biometano pode ser injetado em redes de distribuição de gás. A infraestrutura já existente pode, em determinadas condições, transportar também o combustível renovável.

Isso não significa que toda unidade produtora consiga acessar a rede imediatamente.

A distância entre a planta e a infraestrutura disponível passa a ser decisiva.

Se pode substituir o gás natural, por que o biometano ainda não está em todo lugar?

Imagine uma planta que produz biometano a dezenas de quilômetros da rede de distribuição mais próxima. O combustível está pronto, mas ainda precisa chegar ao consumidor.

Uma alternativa é comprimi-lo e transportá-lo por caminhões. A ANP reconhece essa modalidade, frequentemente chamada de gasoduto virtual. O combustível também pode ser transportado na forma liquefeita em aplicações específicas.

Essas soluções permitem atender consumidores sem conexão direta por tubulação, mas acrescentam etapas de compressão, transporte e logística.

Outra possibilidade é construir uma ligação física com a rede de gás.

Infraestrutura, regulação e localização das plantas determinam quanto do potencial do biometano consegue chegar ao mercado.

O Grupo Solví em Caieiras

Caieiras mostra como a infraestrutura muda o caminho do biometano

Um exemplo concreto está em Caieiras, na Região Metropolitana de São Paulo.

A usina de biometano instalada no aterro do município começou a operar em 2024 por meio de uma parceria entre MDC Energia e Solví Ambiental. Em visita técnica realizada em janeiro de 2026, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informou capacidade instalada próxima de 70 mil metros cúbicos de biometano por dia.

Dados associados ao processo de conexão apontaram produção de aproximadamente 67 mil m³ por dia, transportados em carretas como gás comprimido.

Em maio de 2026, a Arsesp aprovou a interconexão da planta da Solví Essencis à rede de distribuição da Comgás. O projeto prevê cerca de 5,3 quilômetros de nova rede e uma estrutura de transferência para integrar a planta produtora ao sistema de gás canalizado.

O caso mostra a diferença entre produzir biometano e conseguir inseri-lo continuamente na infraestrutura energética de uma região.

A conexão direta tende a reduzir a dependência do transporte rodoviário do gás comprimido e cria condições para ampliar o volume destinado à rede.

Substituir gás fóssil também pode reduzir emissões?

O biometano é renovável por sua origem e pode substituir parte do consumo de gás natural fóssil. Quando produzido a partir de resíduos, também aproveita um gás que precisa ser adequadamente gerenciado.

Isso não significa que sua utilização seja livre de emissões.

A combustão continua liberando gases, e perdas de metano ao longo da produção e distribuição precisam ser controladas. Como o metano possui forte efeito sobre o aquecimento global, evitar vazamentos é parte essencial do benefício climático esperado.

A vantagem ambiental deve considerar todo o ciclo do combustível, desde a captura e purificação até o transporte e o uso final.

O Brasil está criando espaço para mais biometano

A Lei do Combustível do Futuro criou o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano.

Em 2026, a ANP regulamentou pontos do programa, incluindo os procedimentos relacionados ao Certificado de Garantia de Origem de Biometano, o CGOB, destinado à rastreabilidade da produção e de seus atributos ambientais.

A discussão deixou de ser apenas tecnológica.

Para o biometano ganhar participação relevante, será necessário combinar produção, plantas de tratamento, padrões de qualidade, consumidores, logística e redes capazes de receber o combustível.

Então o biometano vai acabar com o gás natural?

Não no curto prazo.

O biometano pode substituir o gás natural em diversas aplicações, mas a produção ainda não é suficiente para uma troca integral.

O caminho mais provável é uma participação crescente do combustível renovável em setores e regiões onde produção, infraestrutura e demanda consigam se encontrar.

A pergunta já não é apenas se resíduos podem gerar um combustível capaz de substituir o gás natural. Isso já acontece.

O desafio agora é ampliar a produção e criar caminhos para que o biometano chegue às indústrias, veículos, comércios e redes que ainda dependem de combustíveis fósseis.