Bandeira amarela segue em agosto e encarece conta de luz; veja quanto você paga a mais

A conta de energia elétrica continua com bandeira amarela durante agosto de 2026, o que mantém uma cobrança adicional para milhões de consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) confirmou que serão acrescentados R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Agosto é o quarto mês consecutivo com essa sinalização. A bandeira amarela também foi adotada em maio, junho e julho, segundo a agência reguladora.

O valor isolado pode parecer pequeno, mas cresce conforme o consumo da residência. Uma casa que utiliza 500 kWh no mês, por exemplo, terá aproximadamente R$ 9,43 apenas de adicional da bandeira, antes de considerar os demais componentes que formam a conta de energia.

Quanto a bandeira amarela acrescenta à conta

A cobrança é proporcional à quantidade de energia utilizada.

A ANEEL estabelece atualmente um adicional de R$ 0,01885 para cada kWh consumido quando a bandeira está amarela. Na bandeira verde não existe cobrança adicional. Já as bandeiras vermelhas possuem valores superiores.

Acompanhe mais de Abastecimento Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria. Ver tudo de Abastecimento →

Veja quanto a bandeira representa em diferentes níveis de consumo:

Consumo no mês Adicional aproximado 100 kWh R$ 1,89 150 kWh R$ 2,83 200 kWh R$ 3,77 300 kWh R$ 5,66 400 kWh R$ 7,54 500 kWh R$ 9,43

Os valores mostram somente a parcela relacionada à bandeira tarifária. Eles não representam o preço total da energia consumida nem o valor final da fatura.

Uma residência que passe de 200 para 400 kWh, por exemplo, também dobra o adicional da bandeira, de aproximadamente R$ 3,77 para R$ 7,54.

Por que agosto continua com bandeira amarela

📲 Receba notícias da região no WhatsApp Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região. Seguir o RNews no WhatsApp

A mudança de cor não é definida pelo calendário ou diretamente pelo consumo das famílias.

O sistema acompanha as condições de geração de eletricidade e sinaliza quando produzir energia está mais caro.

Segundo a ANEEL, agosto mantém condições menos favoráveis devido ao período seco, quando ocorre redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. Com menor disponibilidade de geração hidráulica, aumenta a necessidade de utilizar usinas termelétricas, que possuem custo de operação mais elevado.

O mecanismo das bandeiras foi criado em 2015 justamente para indicar mensalmente ao consumidor as variações do custo de geração. Quando as condições são favoráveis, a bandeira fica verde e não há adicional.

Chuveiro elétrico pode fazer diferença maior que a própria bandeira

Chuveiro elétrico está entre os aparelhos que podem representar parcela relevante do consumo mensal de energia.

A bandeira aumenta o preço associado ao consumo, mas a quantidade de energia utilizada dentro de casa continua sendo decisiva para o valor da conta.

Entre os equipamentos que merecem atenção estão aparelhos de alta potência ou que permanecem ligados durante muitas horas.

O chuveiro elétrico é um exemplo importante. Modelos residenciais podem trabalhar com potências de 5.500, 6.800 ou 7.500 watts. Tempo de banho, regulagem da temperatura e número de pessoas usando o equipamento interferem diretamente no consumo.

Uma residência com vários banhos diários pode consumir dezenas ou até mais de 100 kWh somente com o chuveiro.

Outros pontos importantes sobre este assunto Lotérica e lanchonete furtam energia suficiente para abastecer mais de 1,3 mil residências em Franco da Rocha

Quem percebeu aumento nas últimas faturas pode verificar quando o chuveiro elétrico começa a pesar na conta e se trocar o aparelho realmente ajuda. Potência, duração dos banhos e temperatura escolhida costumam ser mais importantes do que simplesmente substituir o equipamento.

Quais aparelhos merecem atenção em agosto

Não é necessário deixar de utilizar equipamentos essenciais. O ponto principal é identificar desperdícios e períodos longos de funcionamento.

Entre os itens que podem representar parcela relevante do consumo residencial estão:

chuveiro elétrico usado por longos períodos;

ar-condicionado funcionando durante muitas horas;

aquecedores elétricos;

secadoras de roupas;

fornos e outros equipamentos elétricos de alta potência;

geladeiras antigas ou com problemas de vedação;

equipamentos que ficam ligados sem necessidade.

Reduzir 100 kWh de consumo durante um mês elimina R$ 1,885 correspondente à bandeira amarela e também reduz a cobrança normal associada à própria energia que deixou de ser utilizada.

A economia obtida na fatura, assim, pode ser muito maior que o valor isolado da bandeira.

Bandeira amarela não significa reajuste da tarifa

Existe uma diferença importante entre bandeira tarifária e reajuste da tarifa de energia.

A bandeira funciona como uma cobrança variável associada às condições de geração naquele mês. Ela pode mudar entre verde, amarela e vermelha conforme os custos do sistema elétrico.

O reajuste tarifário segue outro processo e altera os componentes da tarifa cobrada pela distribuidora.

Segundo a ANEEL, as bandeiras permitem que o consumidor identifique mensalmente quando a geração está mais cara, em vez de receber essa variação apenas posteriormente por meio dos reajustes tarifários.

A sinalização é aplicada aos consumidores cativos atendidos pelas distribuidoras, com exceção daqueles localizados em sistemas isolados.

Setembro pode ter outra bandeira

A manutenção da bandeira amarela vale para todo o mês de agosto.

A próxima definição será divulgada pela ANEEL em 28 de agosto, data prevista no calendário oficial de acionamento das bandeiras tarifárias de 2026. Nessa ocasião, a agência informará qual sinalização valerá em setembro.

Até lá, o consumidor pode acompanhar o próprio consumo pela conta de energia e pelos canais disponibilizados pela distribuidora de sua região.

Em casas com consumo elevado, pequenas mudanças feitas todos os dias podem representar redução maior que o próprio adicional da bandeira. Banhos mais curtos, controle do tempo de funcionamento de equipamentos e atenção a aparelhos de alta potência são medidas que ajudam a diminuir a quantidade de kWh registrada no mês.