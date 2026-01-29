Caieiras realiza hoje, 29, audiência pública para discutir situação da Sabesp após reclamações sobre contas de água

Audiência acontece nesta quinta-feira, 29, às 19h, na Câmara Municipal, após relatos de aumento nas contas de água da Sabesp

A Câmara Municipal de Caieiras realiza hoje, quinta-feira, 29, às 19h, uma audiência pública para discutir a situação da Sabesp no município. O encontro ocorre após moradores de diferentes bairros relatarem aumentos significativos nas contas de água, especialmente depois da substituição recente dos hidrômetros.

A audiência é aberta à participação da população e deve contar com a presença de vereadores, representantes da concessionária e munícipes interessados em esclarecer dúvidas, apresentar reclamações e cobrar providências sobre o serviço prestado.

Reclamações após troca de hidrômetros

Nas últimas semanas, moradores de diversas regiões de Caieiras relataram que os valores cobrados nas contas de água ficaram acima da média habitual, mesmo sem mudanças aparentes no consumo. Segundo os relatos, os aumentos ocorreram logo após a troca dos hidrômetros, o que levantou questionamentos sobre a precisão das novas medições e os critérios utilizados pela Sabesp.

Parte da população afirma que os dados apresentados nas faturas não correspondem à rotina dos imóveis, o que levou à abertura de protocolos de atendimento, pedidos de revisão e manifestações junto ao poder público municipal.

Objetivo da audiência pública

A audiência pública realizada hoje tem como objetivo permitir o esclarecimento de dúvidas técnicas, a apresentação de reclamações formais e o debate sobre possíveis soluções para os problemas apontados pelos moradores.

Durante o encontro, os munícipes poderão relatar situações individuais e coletivas, enquanto representantes da Sabesp devem prestar esclarecimentos sobre procedimentos de leitura, cobrança e eventuais revisões nas faturas.

Repercussão de denúncias anteriores sobre aumento nas contas de água em Caieiras

A realização da audiência pública acontece em um contexto de ampla repercussão sobre as reclamações envolvendo contas de água em Caieiras. Reportagens já publicadas mostraram moradores questionando os valores cobrados após a troca dos equipamentos de medição, o que ampliou o debate público e reforçou a expectativa de esclarecimentos por parte da concessionária durante a audiência desta quinta-feira.

Participação da população

A participação é aberta a todos os moradores de Caieiras. A orientação é que os munícipes levem contas de água recentes, protocolos de atendimento ou outros documentos que possam contribuir para o debate e para a formalização das demandas apresentadas.

Serviço

Evento: Audiência pública sobre a situação da Sabesp

Local: Câmara Municipal de Caieiras

Data: Quinta-feira, 29 de janeiro

Horário: 19h

Leia também no RNEWS

Matéria e vídeo publicados pelo RNEWS mostram reclamações de moradores sobre aumento nas contas de água após a troca de hidrômetros em Caieiras e na região.



Atenção: A audiência pública que discute a situação da Sabesp em Caieiras acontece hoje, quinta-feira, 29, às 19h, na Câmara Municipal. O encontro é aberto ao público e trata de reclamações relacionadas a aumentos nas contas de água após a troca de hidrômetros, tema que tem gerado dúvidas e questionamentos entre moradores de diferentes bairros.

A participação da população é considerada de importância central para que o debate ocorra de forma transparente, coerente e alinhada aos princípios democráticos. A presença dos moradores contribui para o esclarecimento dos fatos, o registro das demandas e o fortalecimento do diálogo entre o poder público, a concessionária e a sociedade.