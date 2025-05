Arrigo Barnabé na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação

O multiartista paranaense celebra 50 anos de carreira e 45 de Clara Crocodilo

E as efemérides não param. Dois mil e vinte e cinco marca os 50 anos de carreira do multiartista Arrigo Barnabé e as quatro décadas e meia de seu disco de estreia, o icônico “Clara Crocodilo”. Lançado em 15 de novembro de 1980 o álbum impactou os críticos e, para muitos, foi considerado a “maior novidade surgida na música popular brasileira desde a Tropicália.”



Além disso, “Clara Crocodilo” é apontado como o marco zero do movimento “Vanguarda Paulista” que teve como expoentes Itamar Assumpção, Tetê Espíndola, Suzana Salles, Vânia Bastos, os grupos Premeditando o Breque, Língua de Trapo e Rumo e, naturalmente, Arrigo Barnabé.



Nascido em Londrina, PR, o cantor, compositor, instrumentista e ator é um artista fora da curva. Verdadeiro liquidificador cerebral, Barnabé compõe utilizando elementos da música erudita do século XX, letras afiadas sobre a vida desgrenhada nas grandes cidades, indo do experimental ao rock, passando pelo jazz, séries dodecafônicas e prosódias que dialogam com a fala urbana de seu tempo devidamente atualizadas.



Sua discografia, além de “Clara Crocodilo” traz outros álbuns emblemáticos como “Tubarões Voadores” (1984), “Suspeito” (1987), “Façanhas” (1992), “Gigante Negão” (1998) e “Arrigo Visita Itamar (Ao Vivo)” (2024).



Esta fusão, ou confusão, pode ser conferida neste sábado (31) na Casa Natura Musical, em São Paulo. Em apresentação única e imperdível, Arrigo Barnabé, acompanhado pela banda Sabor de Veneno, mostra na íntegra “Clara Crocodilo” e suas canções que influenciaram gerações.

Mesmo passados 45 anos as inquietantes “Orgasmo Total”, “Infortúnio”, “Diversões Eletrônicas”, “Instante”, “Sabor de Veneno” e outras continuam provocando diferentes sensações nos incautos que ainda não ouviram o disco.



A Sabor de Veneno traz um timaço, muitos dos quais participaram da gravação original de “Clara Crocodilo” mantendo a sonoridade intensa e marcante do disco.



Sobem ao palco da zona oeste da capital, acompanhando Arrigo Barnabé, as vocalistas Vânia Bastos, Suzana Salles, Tetê Espíndola e Ana Amélia, Chico Guedes (sax tenor), Roney Stela (trombone), Mané Silveira (sax alto), Claudio Faria (trompete), Mário Manga (guitarra), Paulo Barnabé (bateria), Paulo Braga (teclado) e Gustavo Boni (baixo).

Uma oportunidade rara de conferir a genialidade de Arrigo Barnabé neste atemporal “Clara Crocodilo”.



SERVIÇO

Arrigo Barnabé e Banda Sabor de Veneno tocam Clara Crocodilo

Dia: 31 de maio – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/104039/d/307497