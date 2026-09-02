Anvisa interdita lote de água após detectar coliformes; veja qual

Quem tem água mineral Vitoriosa em casa deve conferir o número do lote antes de beber.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar do lote 110426L5 da água mineral natural sem gás Vitoriosa depois que uma análise microbiológica detectou coliformes totais no produto.

A medida foi divulgada nesta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, e não atinge, até o momento, os demais lotes da marca.

Quem encontrar o número 110426L5 na embalagem não deve consumir o produto enquanto sua segurança não for comprovada.

Qual lote da água Vitoriosa foi interditado?

O número que deve ser conferido na embalagem é:

110426L5

O produto é fabricado pela empresa GEPF Agro Indústria Ltda.

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Segundo a Anvisa, o resultado insatisfatório foi identificado em análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, no Rio de Janeiro.

O ensaio microbiológico apresentou resultado insatisfatório, com detecção de coliformes totais em 250 ml.

Por isso, quem já comprou água Vitoriosa deve observar a identificação impressa no rótulo ou na embalagem antes de consumir.

Tenho essa água em casa. O que devo fazer?

Se o número do lote for 110426L5, a orientação é não consumir a água enquanto a interdição estiver em vigor.

Também não é recomendado abrir a embalagem apenas para verificar características como cheiro, gosto ou aparência. Alterações microbiológicas nem sempre podem ser percebidas dessa maneira.

Caso a embalagem pertença a outro lote, a determinação divulgada pela Anvisa não indica, neste momento, que ele esteja incluído na interdição.

Toda água Vitoriosa foi interditada?

Não.

A decisão informada pela Anvisa se refere especificamente ao lote 110426L5 da água mineral natural sem gás Vitoriosa.

A medida divulgada até agora não inclui os demais lotes da marca.

Até agora, a agência não informou que outros lotes estejam submetidos à mesma medida.

O que significa encontrar coliformes totais na água?

Coliformes totais formam um grupo de microrganismos utilizado em análises para avaliar as condições microbiológicas da água.

A presença deles em uma amostra pode indicar que as condições sanitárias do produto precisam ser investigadas.

Isso, porém, não significa automaticamente que tenha sido comprovada contaminação fecal ou a presença de uma bactéria específica capaz de causar doença.

Por isso também é importante não confundir coliformes totais com Escherichia coli (E. coli), que é analisada separadamente nos padrões microbiológicos.

No caso da água Vitoriosa, a informação oficial divulgada até agora menciona a detecção de coliformes totais.

Interdição cautelar é definitiva?

Não necessariamente.

A própria Anvisa explica que a interdição cautelar é uma medida preventiva e temporária, adotada enquanto são realizados testes, análises e outras providências necessárias para esclarecer o caso.

Durante esse período, o lote permanece impedido de ser consumido e comercializado.

Após a investigação, a situação pode ser reavaliada conforme os resultados obtidos pelas autoridades sanitárias.

Anvisa também suspendeu produção da Unilever em Vinhedo

A decisão envolvendo a água Vitoriosa ocorre no mesmo período em que a Anvisa adotou outra medida sanitária envolvendo uma grande fabricante..

A agência suspendeu temporariamente a produção de algumas linhas de sabão líquido e amaciante da fábrica da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo, após identificar falhas nas boas práticas de fabricação.

Nesse caso, porém, a situação é diferente: os produtos que já haviam sido fabricados continuam liberados para venda e uso, segundo as informações divulgadas pela Anvisa.

Onde a água Vitoriosa é produzida?

Registros da Agência Nacional de Mineração relacionam a fabricante GEPF Agro Indústria Ltda. à Fonte Raridade Carioca, localizada em Engenheiro Paulo de Frontin, no estado do Rio de Janeiro.

Até agora, não foi divulgado oficialmente quantas unidades pertencem ao lote afetado nem quais cidades ou estabelecimentos receberam o produto.

Há registro de pessoas que passaram mal?

Até o momento, a Anvisa não informou a existência de consumidores que tenham adoecido após ingerir a água do lote interditado.

Também não foi divulgada a causa exata da alteração microbiológica.

A origem do resultado insatisfatório ainda deverá ser esclarecida durante a investigação.

Para quem possui a água em casa, a orientação continua simples: confira o número do lote e, se for 110426L5, não consuma o produto até nova orientação oficial.