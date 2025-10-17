Ana Carolina em São Paulo

Foto: Divulgação Cantora está circulando o país em turnê comemorativa de 25 anos de carreira Se ao longo do ano […]

Foto: Divulgação



Cantora está circulando o país em turnê comemorativa de 25 anos de carreira

Se ao longo do ano falamos de efemérides muito legais aqui vai outra. A cantora, compositora, instrumentista e escritora Ana Carolina celebra duas décadas e meia de carreira em nova turnê que está circulando o país. Nos dias 30 e 31 de outubro a mineira de Juiz de Fora chega à capital paulista com o show “25 Anas” no Tokio Marine Hall, zona sul, mostrando sucessos que celebram a plural e multifacetada trajetória.

Desde que lançou o álbum homônimo em 1999 Ana Carolina foi galgando os degraus do sucesso com uma sonoridade que vai do samba ao rock, passando pela MPB e pop music. O reconhecimento nacional veio com o álbum “Ana Rita Joana Iracema e Carolina”, de 2001, o qual trouxe “Quem de Nós Dois”, música mais tocada nas rádios do Brasil naquele ano.

O disco seguinte, “Estampado”, de 2003, foi outro êxito comercial com mais de 600 mil cópias vendidas e sucessos como “Encostar na Tua”, “Uma Louca Tempestade” e “Pra Rua Me Levar”.

Os trabalhos “Dois Quartos”, de 2006 e “N9ve”, de 2009, também são destaques na discografia de Ana Carolina. O mais recente álbum da cantora é “Fogueira em Alto Mar”, lançado em 2019.

Premiações são inúmeras ao longo desses 25 anos. A intérprete de “Garganta” tem na estante, entre outros, o Prêmio Multishow de Música Brasileira, Troféu Imprensa, Prêmio TIM de Música e Prêmio Contigo! MPB FM de Música. Isso sem contar as indicações ao Grammy Latino.

No TMH “25 Anas” é certeza de “tantas emoções” como diria o Roberto uma vez que vai além de show musical. É um doc/teatral/sensorial pois é dividido em cinco atos não cronológicos: “A História”, “A Paixão”, “A Memória”, “O Reencontro” e “A Celebração”. Dirigido por Jorge Farjalla, o espetáculo é permeado pelos grandes clássicos de Ana, elementos cênicos e projeções de alto nível de LED, que juntos fazem uma imersão quase cinematográfica contando a trajetória da mineira.

Entre tantos hits Ana Carolina ainda promete surpresas para os fãs com faixas inéditas do EP “Ainda Já”, recém-lançado. “O tempo é a razão disso tudo. Revisitar meus 25 anos de carreira é essencial neste show, mas quero também que o público viaje comigo para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que pretendo trilhar nos próximos anos”, afirma Ana Carolina. Imperdível.

SERVIÇO

Ana Carolina

Turnê 25 Anas – Celebrando 25 anos de carreira

Dias: 30 de outubro – quinta-feira – 22 horas e 31 de outubro – sexta-feira – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281- Santo Amaro – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 260,00

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.ticketmaster.com.br e www.tokiomarinehall.com.br