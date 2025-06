Aluga-se um namorado volta aos palcos

Foto: Divulgação

Dirigida e protagonizada por Eri Johnson a comédia romântica é sucesso há três décadas

A partir de 13 de junho o Teatro Multiplan MorumbiShopping, em São Paulo, recebe a nova temporada de “Aluga-se um namorado”. Desde a primeira montagem em 1992 a comédia romântica tornou-se um dos maiores sucessos nos palcos brasileiros com sessões bastante concorridas em várias capitais, entre elas, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Salvador.



Escrito pelo dramaturgo, autor e diretor americano James Sherman, no começo da década de 90, “Beau Jest” no original, já foi levada para o teatro e cinema inúmeras vezes, uma delas dirigida pelo próprio Sherman, em 2008.



Para nosso idioma o texto teve adaptação de Gustavo Klein trazendo Eri Johson na direção que também revive o personagem Alex Schneider, ator bem-humorado contratado por Sara (Ju Knust) para se passar por seu namorado num jantar com os pais da moça.



As coisas só complicam pois os pais de Sara, vividos por Myrian Rios e Raymundo de Souza são judeus, seguem rigorosamente as tradições religiosas e não admitem o namoro de Sara com um não judeu. As situações hilárias giram em torno de perguntas, contradições, reviravoltas e doses generosas de gargalhadas.



Valorização da família, importância da convivência e vínculos parentais são os condutores da trama que a tornaram uma das mais longevas do teatro nacional com o mesmo ator protagonista. Ou seja Eri Johnson e Alex Schneider são praticamente uma só pessoa.



Johnson diz que “Aluga-se um namorado” é disparado, sua comédia favorita entre todas em que atuou. “Além de provocar muitas risadas, a peça leva o público a refletir sobre um valor fundamental do ser humano: a família. É uma comédia muito querida pelo público. É comum encontrarmos na plateia pessoas que já assistiram mais de uma vez”, diverte-se Eri Johnson.

SERVIÇO

Aluga-se um namorado

Com Eri Johnson, Ju Knust, Myrian Rios, Raymundo de Souza, João Lima Junior e Marcondes Oliveira

Temporada: De 13 de junho a 09 de novembro

Sextas, às 20h; sábados, às 18h e 20h; e domingos, às 17h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan MorumbiShopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 Piso G2 do MorumbiShopping – Jardim das Acacias, São Paulo – SP

Ingressos: R$ 160,00 – R$ 80,00 (setor 1) – R$ 120,00 / R$ 60,00 (setor 2)

Inf: https://www.morumbishopping.com.br/diversao/teatro-multiplan-morumbishopping/

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 12 anos