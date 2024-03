A nova sensação da música sertaneja

Foto: Divulgação

Cantora praticamente desde o berço, Rafaela Neves vem com tudo para trilhar uma jornada de sucesso na cena sertaneja. Filha do cantor Rionegro, da dupla com Solimões, a jovem lança nesta quinta-feira (14) o single “Tô Nem Aí”, extraído de seu primeiro DVD gravado no final de 2023 em Franca, interior de São Paulo.

A gravação em Franca não foi por acaso, uma vez que Rafa nasceu na “cidade dos calçados”, trazendo no repertório 14 músicas, sendo seis regravações e oito inéditas e muitas participações especiais: Rionegro & Solimões, do irmão João Neves e dos amigos João Vítor e Gustavo.

A produção caprichada ficou por conta de Giovanni Costa, renomado produtor com uma banda de responsa acompanhando a cantora. O próprio Giovanni Costa na guitarra, Ozéias Afonso na bateria, Luizinho Souza no baixo, Samuel Oliveira no violino e piano, Gui Soares no acordeon e piano, Rudnei na percussão e Guilherme Ribeiro no violão.

“Nós gravamos o DVD na minha cidade natal, e optamos por fazer a gravação somente com convidados, para ser algo mais intimista, então convidamos familiares e amigos, e foi muito especial subir ao palco, olhar para a plateia e ter somente rostos conhecidos, de pessoas que eu amo e que sei que torcem verdadeiramente por mim”, diz Rafaela.

A voz potente com um agudo que impressiona faz bem a ponte entre o clássico e o moderno passeando pela country music com desenvoltura.

Para começar a divulgar o DVD foi escolhida “Tô Nem Aí”, composta por Rafaela, conhecida na voz da cantora Luka. Com pegada country, sertaneja e elementos eletrônicos, “Tô Nem Aí’ está disponível a partir de hoje nas plataformas digitais e o clipe estreia no Youtube nesta sexta-feira, 15 de março.

“Está sendo um processo muito gostoso viver tudo isso que sempre foi um grande sonho pra mim, apesar do frio na barriga por começar algo novo”, detalha.

“Eu amo essa música desde a época em que ela foi lançada pela primeira vez, ela fez parte das músicas da minha infância e nunca foi esquecida, inclusive está no meu repertório de show há muito tempo antes de pensarmos em começar o projeto do DVD. E meu pai, que participou de todo o processo de escolha de repertório, também sempre gostou muito dessa música, foi ele quem teve a ideia de regravarmos ela nesse projeto”, completa a artista.