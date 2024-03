Ser dura sem perder a ternura

Foto: Divulgação

A partir desta sexta-feira, 15, a humorista Bruna Louise inicia temporada no Teatro Opus Frei Caneca. Um dos maiores nomes do stand-up na atualiadade Louise leva para o palco da zona central de São Paulo o novo show “Ela Tá Correndo Atrás” no qual conta “piadas audaciosas com fortes doses de acidez” que a fizeram conquistar espaço numa área em que os homens ainda são maioria.

Durante 70 minutos a comediante faz a plateia gargalhar com muitas trolagens, tiradas inteligentes, improvisos, interagindo com os espectadores, em um “show bastante identificativo e forte”.

“Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tirando sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.”, afirma a comediante.

“Ela tá Correndo Atrás” fica em cartaz no Teatro Opus Frei Caneca todas as sextas-feiras até 14 de junho. Os preços são populares. Confira.

SERVIÇO

Bruna Louise – Ela Tá Correndo Atrás

Temporada: 15 de março até 14 de junho

Teatro Opus Frei Caneca – Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação – São Paulo – SP

Todas as sextas-feiras – 22h30

Classificação: 14 anos

Ingressos a partir de R$ 45,00

Inf: https://uhuu.com