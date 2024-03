Paralamas do Sucesso no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

No próximo dia 6 de abril os Paralamas do Sucesso fazem apresentação única no Espaço Unimed, em São Paulo. Um dos maiores grupos do pop-rock nacional sobe ao palco da zona oeste com o show “Clássicos 40 anos”, celebrando a carreira vitoriosa de quatro décadas.

Não é para qualquer um se manter relevante após tanto tempo, porém Herbert Vianna (vocal/guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) sabem renovar sua sonoridade, agregando novos fãs. A apresentação no Espaço Unimed é mais que especial e gerará um DVD a ser lançado em breve.

Quando iniciaram a trajetória em 1983 com “Cinema Mudo”, o trio trazia forte influência do reggae. Contudo ao longo dos anos, incorporaram diversos elementos à sonoridade, especialmente da música brasileira. Desde então foram mais de dez álbuns de estúdio, dentre eles, os emblemáticos “Selvagem?” (1986), “Big Bang” (1989), “Os Graõs’ (1991), “Hey Na Na” (1998) e “Hoje” (2005). O mais recente álbum do trio é “Sinais do Sim” (2017).

Dentre as apresentações inesquecíveis estão a do Rock In Rio, em 1985 e a do Festival de Montreaux em 1987. O trio já recebeu dezenas de premiações ao longo da carreira, só de Grammy Latino foram onze, além de ter faturado vários Vídeo Music Brasil da extinta MTV e Prêmio Multishow de Música Brasileira. No repertório não devem faltar “Óculos”, “Uma Brasileira”, “Loirinha Bombril”, “Ela Disse Adeus”, “Romance Ideal”, “Meu Erro”, “Depois da Queda o Coice” e “Busca Vida”.

SERVIÇO

Paralamas do Sucesso

Show: Clássicos – 40 anos

Dia 6 de abril – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/locais/espaco-unimed