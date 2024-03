A espera de um milagre telefônico

Foto: Armando Lima

Montagem teatral questiona desvalorização de atores e atrizes

Que a luta para atingir o estrelato é árdua isso não resta dúvidas. O competitivo universo da dramaturgia no qual a busca por um papel de destaque numa novela, filme ou peça teatral leva atores e atrizes a uma estressante batalha. Os testes aterradores de elenco podem causar pesadelos em quem almeja a fama.

Esse é o mote de “A gente te liga, Laura”, nova montagem da Cia Extemporânea com temporada de 5 a 14 de abril no Kasulo Espaço de Arte, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A inexorável frase “Olhe para a câmera e diga seu nome e idade” é o start da seleção de elenco causando calafrios nos postulantes a um lugar ao Sol no mundo das artes cênicas.

Com dramaturgia e direção de Ines Bushatsky e João Mostazo somos apresentados a seis atrizes que “se revezam num teste de elenco repetindo o famoso monólogo da personagem Nina, da peça A gaivota, de Anton Tchekhov”. O texto fala da desvalorização do ator e de sua profissão. Isso fica ainda mais evidente no tom das personagens em cena quando lhes é dado o trecho inicial do texto escolhido: “Estou tão cansada…”

O nome da peça é também uma referência à frase ouvida por atores e atrizes após os testes: “a gente te liga”.

Segundo João Mostazo a frase “encapsula a instabilidade e incerteza vivida por atores e atrizes nesse mercado, de viver à espera de respostas quanto ao resultado dos testes”.

Transitando entre a comédia e terror “A gente te liga, Laura” mostra as seis personagens no palco com mesmo nome, usando figurino e perucas iguais. De acordo com Ines Bushatsky a multiplicação da mesma figura em cena gera uma sensação de pesadelo, contudo também é cômica. “Nós cruzamos o tempo todo essa fronteira. Outro elemento constante na pesquisa da Cia é a construção da dramaturgia em torno de um nome-próprio”, conclui Bushatsky.

SERVIÇO

A gente te liga, Laura

Estreia dia 5 de abril, sexta, às 21hs, no Kasulo Espaço de Arte

Temporada: De 5 a 14 de abril – Sextas e sábado, às 21hs e domingos, às 20hs.

Obs: dia 13 de abril não haverá apresentação.

Duração: 50 minutos.

Ingressos: Inteira: R$40,00; Meia: R$20,00

Ingresso Solidário R$10,00

Ingresso Apoie o Espetáculo R$ 80,00

Classificação etária: 14 anos

Kasulo Espaço de Arte

Rua Sousa Lima, 300 – Barra Funda. Capacidade 40 lugares.