Encantando e contando histórias

Foto: Lenise Pinheiro

Espetáculo celebra os 50 anos de carreira de Genézio de Barros

A partir de 6 de abril o Teatro Marte Hall recebe o espetáculo “Irineu”, cuja dramaturgia de Tiago Luchi apresenta “uma atmosfera fantástica numa história sobre relações humanas, amizade e etarismo”.

Dirigida por Ricardo Grasson a comédia traz no elenco Genézio de Barros, Maria do Carmo Soares, além do próprio Tiago Luchi. A montagem é especial por vários aspectos, marca a reabertura do Teatro Marte Hall, zona sul de São Paulo e celebra os 50 anos de carreira de Genézio de Barros.

Com vasta carreira no teatro e passagens marcantes na TV, Barros é um dos mais talentosos atores do Brasil. Nascido em Taquaritinga, interior de São Paulo, aos 73 anos interpretou personagens memoráveis como Pasquale Volpato em “Tempos Modernos” (2010), Padre Joaquim em “Cordel Encantado” (2011) e Coronel Amâncio Leal em “Gabriela” (2012).

No palco somos brindados por outra bela atuação de Barros dando vida a Seu Irineu, senhor muito simpático, falante, contador de histórias, mas que esconde alguns mistérios. A trama gira em torno deste septuagenário que “mora” há anos num quarto de hospital. Ao dividir o quarto com o novo paciente, João Macena (Tiago Luchi), torna-se anteparo para os intermináveis dias de internação tornando-os mais divertidos, relatando as incríveis aventuras que viveu.

Tiago Luchi foi inspirado por filmes mágicos como “Forrest Gump”, de Robert Zemeckis e “Peixe Grande” de Tim Burton construindo “uma narrativa repleta de momentos marcantes, reflexões profundas e personagens inesquecíveis”.

“Comecei a estudar teatro na adolescência e fui inspirado por grandes nomes da arte dramática e um desses nomes era o próprio Genézio de Barros. A influência e o sucesso desse ícone do teatro e da televisão serviram como um catalisador para que eu decidisse perseguir meus próprios sonhos no mundo da atuação. Após uma conversa reveladora com ele em 2007, encontrei a motivação necessária para iniciar minha jornada no mundo do teatro. Queremos emocionar e inspirar o público, compartilhando não apenas uma história cativante, mas também a jornada de um sonhador que encontrou coragem para perseguir seus objetivos no mundo da arte”, enfatiza Luchi.

Segundo Ricardo Grasson outros grandes diretores do cinema, entre eles, Wes Anderson, Guillermo del Toro e Yorgos Lanthimos também foram inspiração.

“O público adora embarcar neste tipo de viagem. Os personagens estão dentro de um quarto de hospital, porém a encenação amplia esse mundo fantástico das histórias de vida de Irineu que reside há muitos anos nesse quarto, contudo o cinema e a literatura o fizeram romper barreiras devido a sua imaginação sem limites. A enfermeira, interpretada por Maria do Carmo Soares, é uma das incentivadoras para o protagonista ter um contato próximo com os livros e os filmes. Já João Macena absorve todo esse contexto que vai ajudá-lo na questão do seu diagnóstico”, explica.

“Irineu” fica em cartaz no Teatro Marte Hall até 26 de maio com sessões aos sábados e domingos.

SERVIÇO

IRINEU

Teatro Marte Hall: Rua Domingos de Morais, 348 – Vila Mariana, São Paulo – SP.

Temporada: de 06 de abril a 26 de maio de 2024, sessões aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h (NÃO HAVERÁ SESSÃO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL).

Duração: 60 minutos. Classificação Etária: Livre. Capacidade: 600 lugares.

Preço Dos Ingressos: R$80,00 (inteira) R$40,00 (meia entrada).

Ingresso popular: R$10,00 (inteira) R$5,00 (meia) – COTA TOTAL DE 600 INGRESSOS POPULARES DURANTE A TEMPORADA, SUJEITO A DISPONIBILIDADE POR SESSÃO.

Bilheteria Do Teatro: Horário: das 14h às 20h00 de terça a sábado e das 14h às 18h aos domingos.

Aceita todos os cartões de débito e crédito, dinheiro e pix.

Telefone: (11) 3542-4680. Pela Internet: www.olhaoingresso.com.br