7 Benefícios do Mastruz: para que serve, como usar e cuidados essenciais na fitoterapia

Descubra os 7 benefícios do mastruz, como usar corretamente, as doses seguras, contraindicações e formas de preparo. Este é um guia completo da fitoterapia para o seu bem-estar.

Nos últimos anos, a busca por alternativas naturais para cuidar da saúde cresceu de forma significativa. Entre as plantas medicinais mais comentadas em redes sociais, grupos de WhatsApp, fóruns de saúde e até mesmo em conversas familiares, está o mastruz, conhecido também como erva-de-santa-maria.

Muitas pessoas chegam até essa planta buscando aliviar problemas digestivos, combater vermes, melhorar a respiração e até acelerar a cicatrização de feridas.

Porém, junto com o interesse, surgem também dúvidas importantes como: quais são os benefícios do mastruz? Como usar de forma correta? Existe dose segura? Faz mal se exagerar?

Este artigo reúne conhecimento tradicional, pesquisas científicas e relatos de uso popular, para esclarecer de forma clara e responsável como o mastruz pode contribuir para o bem-estar, quando usado com cautela.

O que é o mastruz e por que ele chama tanta atenção?

O mastruz (Dysphania ambrosioides) é uma planta nativa das Américas, facilmente encontrada em quintais, hortas e comunidades rurais.

Caracterizada por folhas lanceoladas, verdes e serrilhadas, seu aroma forte e característico, semelhante ao de menta misturada com querosene está relacionado aos óleos essenciais presentes nas folhas e são justamente esses compostos que conferem ao mastruz suas propriedades medicinais.

Por gerações, a planta foi utilizada para tratar parasitas intestinais, alívio de dores, desconfortos estomacais e como apoio no tratamento de gripe acompanhada de catarro.

Hoje, esses usos começam a ganhar respaldo científico, principalmente devido aos seus componentes bioativos, identificados em análises químicas como:

Ascaridol : Um monoterpeno peróxido com propriedades antiparasitárias, mas tóxico em altas doses.

: Um monoterpeno peróxido com propriedades antiparasitárias, mas tóxico em altas doses. Óleos essenciais : Como limoneno, p-cimeno e carvona, responsáveis por efeitos antimicrobianos e antioxidantes.

: Como limoneno, p-cimeno e carvona, responsáveis por efeitos antimicrobianos e antioxidantes. Flavonoides e polifenóis : Como quercetina, que combatem inflamação e oxidantes.

: Como quercetina, que combatem inflamação e oxidantes. Ácidos orgânicos: Incluindo ácidos cafeico e ferúlico, que apoiam a saúde celular.

Pesquisas indicam que esses elementos modulam respostas imunes e inibem patógenos, com extratos mostrando atividade em testes in vitro e in vivo.

7 Benefícios do mastruz comprovados pela ciência

Baseado em evidências de fontes confiáveis como PubMed e ScienceDirect, os benefícios do mastruz são inúmeros para várias condições, embora não substitua tratamentos médicos, pode ser um complemento valioso.

1: Ação antiparasitária

Tradicionalmente usado contra vermes intestinais, o mastruz inibe parasitas como Ascaris lumbricoides. Estudos demonstram que seus óleos essenciais danificam membranas parasitárias, reduzindo infestações em modelos animais.

2: Efeitos anti-inflamatórios e analgésicos

Reduz inflamação sinovial e dor em condições como artrite, extratos diminuem mediadores inflamatórios, melhorando mobilidade em ensaios pré-clínicos.

3: Propriedades Antioxidantes

Combate estresse oxidativo, protegendo células contra danos de radicais livres.

Componentes como flavonoides neutralizam oxidantes, potencialmente prevenindo doenças crônicas.

4: Atividade Antimicrobiana

Inibe bactérias, fungos e vírus, útil para infecções respiratórias e cutâneas.

Óleos essenciais mostram eficácia contra patógenos como Staphylococcus aureus em testes laboratoriais.

5: Suporte Digestivo

Alivia indigestão, gases e diarreia, melhorando a motilidade intestinal.

Usado na culinária para reduzir flatulência em pratos com feijão, estudos confirmam seus efeitos antiespasmódicos.

6: Potencial Anticâncer

Extratos exibem citotoxicidade contra células cancerosas, inibindo proliferação em linhagens como as de leucemia.

Embora preliminar, sugere benefícios em terapias adjuvantes.

7: Cicatrização de Feridas e Suporte Imunológico

Acelera a cura de lesões cutâneas e fortalece a imunidade, propriedades anti-nociceptivas e curativas foram observadas em modelos de feridas, com melhora na regeneração tecidual.

Esses benefícios variam por indivíduo e requerem mais pesquisas clínicas em humanos para confirmação plena.

Origem e história de uso

Historicamente, o mastruz essa erva misteriosa, foi documentado em práticas medicinais indígenas para tratar infecções parasitárias e problemas gastrointestinais, já no século XVI, colonizadores espanhóis o apelidaram de “epazote”, termo asteca significando “erva fedorenta”, e o incorporaram à medicina europeia.

Na tradição ayurvédica indiana, plantas semelhantes são usadas para distúrbios digestivos, estudos modernos, como os publicados nas revistas científicas, confirmam seu potencial terapêutico, destacando sua relevância em contextos atuais de resistência a antibióticos e busca por alternativas naturais.

Para que serve o mastruz?

Dentre os benefícios do mastruz destaca-se principalmente sua eficácia como remédio natural para problemas gastrointestinais, infecções e inflamações.

Se você busca uma alternativa natural para desconfortos e cuidados cotidianos, o mastruz pode ser um grande aliado.

Na fitoterapia, é indicado para:

Eliminação de parasitas intestinais:

Seu composto ativo, o ascaridol, atua no combate a vermes, auxiliando na limpeza intestinal.

É particularmente utilizado em casos de desconforto abdominal acompanhado de náuseas, gases e sensação de peso no estômago.

Seu composto ativo, o ascaridol, atua no combate a vermes, auxiliando na limpeza intestinal. É particularmente utilizado em casos de desconforto abdominal acompanhado de náuseas, gases e sensação de peso no estômago. Alívio de dores articulares e musculares:

Quando aplicado em forma de óleo ou compressa, o mastruz pode ajudar a relaxar músculos tensionados e reduzir inflamações, sendo útil para dores reumáticas, torções, contusões e pequenos traumas.

Quando aplicado em forma de óleo ou compressa, o mastruz pode ajudar a relaxar músculos tensionados e reduzir inflamações, sendo útil para dores reumáticas, torções, contusões e pequenos traumas. Melhora da digestão e redução de inchaço abdominal:

Seu efeito carminativo contribui para a diminuição da produção de gases e para o funcionamento adequado do intestino, trazendo alívio após refeições pesadas.

Seu efeito carminativo contribui para a diminuição da produção de gases e para o funcionamento adequado do intestino, trazendo alívio após refeições pesadas. Suporte em resfriados e gripes devido às suas propriedades antivirais e expectorantes:

O chá de mastruz, especialmente morno, pode auxiliar na eliminação de muco, aliviando congestão nasal, tosse e catarro.

O chá de mastruz, especialmente morno, pode auxiliar na eliminação de muco, aliviando congestão nasal, tosse e catarro. Uso tópico em feridas, irritações cutâneas e picadas de insetos:

Quando amassado e aplicado diretamente sobre a pele, contribui para a cicatrização e para a diminuição de coceira, inchaço e inflamação.

Seu perfil multifuncional torna o mastruz uma planta versátil e valorizada, podendo ser integrado à rotina tanto pela ingestão quanto pela aplicação externa.

No entanto, é fundamental lembrar que o mastruz possui compostos potentes e, por isso, deve ser usado com moderação e, preferencialmente, com orientação de um profissional de saúde.

Como usar o mastruz de forma correta

Para aproveitar os benefícios do mastruz, deve-se consumir a erva com cautela devido à sua potencial toxicidade, priorize folhas frescas ou secas de fontes orgânicas, evitando sementes ricas em ascaridol.

Doses recomendadas baseiam-se em usos tradicionais e estudos, mas a forma de uso depende da finalidade.

Veja as mais recomendadas:

Chá de Mastruz

Ferva 200 ml de água.

Acrescente 1 colher de sopa de folhas picadas .

. Tampe e deixe descansar por 10 minutos.

Coe e beba morno.

Indicação: apoio digestivo, catarro e resfriados leves.

Uso seguro: 1 xícara duas vezes ao dia, por no máximo 7 dias.

Mastruz com leite

Muito conhecido na cultura popular, principalmente para vermes e gripes.

Modo correto:

Misture meia xícara do chá de mastruz com meia xícara de leite morno.

Beba uma vez ao dia por 3 a 5 dias, nunca por tempo prolongado.

Importante: Essa preparação não é recomendada para intolerantes à lactose.

Compressa de folhas amassadas

Ideal para dores musculares, contusões e picadas de insetos.

Amasse algumas folhas até formar uma pasta.

Aplique sobre a região afetada.

Deixe agir por 15 a 20 minutos.

Óleo de Mastruz

Pode ser encontrado em casas naturais e usado em massagens para dores e inflamações articulares.

Sempre dilua com óleo vegetal (como coco ou amêndoas) para evitar irritação.

Quem não pode usar mastruz

Apesar dos benefícios do mastruz, nem todos podem utilizá-lo.

Evite o uso nos seguintes casos:

Gestantes (risco de contrações uterinas);

Lactantes;

Crianças pequenas;

Pessoas com problemas no fígado ou rins;

Pessoas que usam anticoagulantes ou sedativos;

Se houver qualquer sinal de tontura, náusea, dor abdominal intensa ou irritação, interrompa imediatamente.

Quantidade importa: quando o mastruz pode fazer mal?

A resposta está na dosagem.

O mastruz contém compostos potentes que, em excesso, podem causar:

Irritação estomacal

Tonturas

Problemas no fígado

Aceleração dos batimentos cardíacos

Por isso, lembre-se:

Natural não significa inofensivo. Uso consciente é fundamental.

Dúvidas comuns que as pessoas têm sobre o mastruz

Pergunta Resposta direta e clara Mastruz cura vermes? Pode ajudar, mas não substitui antiparasitários prescritos. Pode tomar todos os dias? Não. O ideal é uso curto e controlado. Criança pode usar? Apenas com orientação médica. Posso tomar para gripe? Pode ajudar a soltar o catarro, mas não dispensa acompanhamento.

Os benefícios do mastruz são amplamente reconhecidos tanto na tradição popular quanto em estudos modernos.

Ele pode ser um aliado valioso para o sistema digestivo, imunológico e respiratório, além de auxiliar na cicatrização e no alívio de dores.

Apesar dos benefícios, o mastruz deve ser utilizado com respeito, cautela e conhecimento pois ele interage com medicamentos anticoagulantes ou sedativos.

Sempre consulte um médico antes de usar, especialmente se tiver condições crônicas. Em casos de overdose, procure atendimento imediato.

Este artigo é apenas informativo e não deve substituir qualquer tratamento: Um profissional pode orientar sobre dosagens e a melhor forma de preparar e consumir a planta de acordo com as necessidades individuais.

Fonte: Wikipedia, Pmc, Journalgrid, Tramil