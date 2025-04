28ª Edição encenação Paixão de Cristo é dia 18

A tradicional encenação da Paixão de Cristo em Caieiras celebra sua 28ª edição nesta sexta-feira, dia 18 de abril, trazendo, mais uma vez, a emocionante reconstituição dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo.

O evento será promovido no Estádio Municipal Carlos Ferracini, situado na Rua Portugal, número 300 – Centro, com horário de início previsto para as 20h. A entrada será gratuita, mas a Prefeitura de Caieiras faz um apelo aos participantes que puderem contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Além da apresentação no estádio, outra encenação da Paixão de Cristo foi divulgada pela Prefeitura. Esta ocorrerá na sexta-feira, às 19h, na Praça da Família, localizada no bairro Laranjeiras.

Páscoa em Caieiras

A partir se 17 de abril, a Avenida dos Estudantes se transformará no Reino da Páscoa Iluminada. Para mais informações sobre essa atração, clique aqui: Avenida dos Estudantes recebe o evento Reino da Páscoa Iluminada.