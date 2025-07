40 Fingers no Brasil em setembro

Foto: Simone Diluca

Quarteto italiano de violões estreia em nosso país com releituras impressionantes

Os brasileiros estão em contagem regressiva para as apresentações do quarteto 40 Fingers em setembro. Fundado em 2018 é integrado por Matteo Brenci, Emanuelle Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori conquistando fãs ao redor do mundo com incríveis releituras para clássicos do rock, pop, trilhas sonoras e da música erudita.

Os italianos vêm ao país numa mini tour organizada pela Poladian Produções tocando no Teatro Guaíra, em Curitiba (26/09), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (27/09), encerrando na Vibra SP, na capital paulista (28/09).

A palavra que norteia as apresentações do 40 Fingers é emoção. Com inúmeros vídeos disponíveis nas plataformas digitais é visível como o púbico se encanta com a harmonia e técnica apurada do quarteto.

No Youtube os caras estão próximos do primeiro milhão de inscritos e os views passam dos 350 milhões.

Sensibilidade e harmonia cativaram fãs famosos como os roqueiros do Queen que chancelaram a versão para “Bohemian Raphsody”. O tenor italiano Andrea Bocelli e a cantora americana Tori Kelly, em arranjos refinados do 40 Fingers, levaram “Hallelujah”, de Leonardo Cohen, à um nível celestial.

Sem limites para sonhar e ousar o quarteto visita a obra do compositor erudito alemão Ludvig Van Beethoven numa versão flamenca para “Fur Elise”. No repertório dos italianos também estão releituras para “Hey Jude” (Beatles), “Mamma Mia” (ABBA), “Hotel California” (Eagles), “Sultans Of Swing” (Dire Straits) e “Libertango” (Astor Piazzolla). Abaixo o serviço do show na capital paulista.

SERVIÇO

40 Fingers em São Paulo

Data: 28 de setembro – Domingo

Local: Vibra São Paulo – 20 horas

Avenida das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro, São Paulo – SP

Ingressos: A partir de de R$150,00

Vendas: https://uhuu.com/