Verão escaldante: como cuidar da saúde e evitar os perigos do calor extremo

Hidratação, horários de treino e prevenção para aproveitar o verão com bem-estar sem forçar o corpo mantendo hábitos saudáveis. Altas temperaturas exigem atenção redobrada com hidratação, horários de exercício e hábitos diários para evitar riscos à saúde

O verão traz consigo dias ensolarados, atividades ao ar livre e mais disposição para se movimentar. No entanto, quando o calor se torna escaldante, o corpo humano passa a trabalhar sob maior esforço para manter a temperatura interna equilibrada. Sem os cuidados adequados, esse cenário pode resultar em desidratação, exaustão térmica e até insolação, condições que afetam milhares de pessoas todos os anos.

Por que o calor extremo exige mais cuidados

Em temperaturas elevadas, o organismo perde grandes quantidades de líquidos e sais minerais por meio do suor. Esse mecanismo é essencial para resfriar o corpo, mas quando a reposição não acontece de forma adequada, surgem sintomas como fadiga, tontura, dor de cabeça e queda de rendimento físico e mental. Em situações mais graves, o aumento excessivo da temperatura corporal pode levar a complicações sérias que exigem atendimento médico.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas fazem parte do grupo mais vulnerável aos efeitos do calor intenso, mas qualquer pessoa pode sofrer consequências se negligenciar os cuidados básicos.

Hidratação constante: o pilar da saúde no verão

Beber água regularmente é a medida mais importante para atravessar o verão com saúde. No calor escaldante, o ideal é ingerir líquidos ao longo de todo o dia, mesmo sem sentir sede, já que a sede costuma ser um sinal tardio de desidratação.

Comparativamente, pessoas que mantêm uma boa hidratação apresentam melhor disposição, menor risco de queda de pressão e mais facilidade para regular a temperatura corporal. Já quem consome pouca água tende a sentir cansaço precoce, dificuldade de concentração e maior risco de problemas relacionados ao calor.

Além da água, alimentos ricos em líquidos, como frutas e vegetais, contribuem para o equilíbrio hídrico e ajudam o organismo a lidar melhor com as altas temperaturas.

Exercícios físicos: quando e como praticar no calor

A prática de atividade física continua sendo importante no verão, mas precisa ser adaptada. Exercícios intensos realizados nos horários mais quentes do dia, geralmente entre o final da manhã e o meio da tarde, aumentam significativamente o risco de desidratação, exaustão térmica e insolação.

Ao comparar os horários, fica claro que treinar no início da manhã ou no fim da tarde é muito mais seguro. Nessas faixas do dia, a temperatura costuma ser mais amena, o esforço do corpo para se resfriar é menor e o rendimento físico tende a ser melhor.

Reduzir a intensidade do treino, fazer pausas mais frequentes e respeitar os limites do corpo são atitudes essenciais para evitar sobrecarga em dias muito quentes.

Ajustes simples que fazem grande diferença

Alguns cuidados complementares ajudam a proteger a saúde durante o verão:

Usar roupas leves, claras e que permitam a transpiração

Evitar exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários críticos

Priorizar refeições leves, que não sobrecarreguem a digestão

Ficar atento aos sinais do corpo, interrompendo atividades ao perceber mal-estar

Comparando hábitos, quem adapta sua rotina ao clima quente consegue aproveitar melhor o verão, enquanto a falta de ajustes aumenta o risco de problemas de saúde e queda na qualidade de vida.

Ou seja, cuidar da saúde no verão e em períodos de calor escaldante é uma questão de prevenção e consciência. Manter a hidratação em dia, evitar exercícios intensos em horários inadequados e adaptar hábitos simples à realidade climática são atitudes que protegem o corpo e garantem mais bem-estar. O verão pode e deve ser aproveitado, desde que o cuidado com a saúde venha sempre em primeiro lugar.

Mais informações em Gov.br