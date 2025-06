Ventura Profana na Casa Natura Musical

Foto: Divulgação



A multifacetada artista mostra temas engajados contra a transfobia



No próximo sábado (28) a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única da cantora Ventura Profana. Explorando vários segmentos da arte, a soteropolitana é compositora, escritora, designer e artista visual, subindo ao palco da zona oeste com o show “Todo Cuidado é Pouco”, que também nomeia seu primeiro álbum de estúdio, lançado recentemente.

Mais que artista completa, Ventura Profana usa a voz para derrubar barreiras contra a transfobia, visto que é pastora travesti levando a palavra por intermédio da comunidade itinerante “Tabernáculo da Edificação“. Vinda de família que frequentava a Igreja Batista a cantora teve sua conexão com religião e espiritualidade fortalecidas com os anos solidificando a oratória e maneira de se comunicar no agregamento de multidões.

Acolhendo a comunidade LGBTQIAPN+ Ventura é um canal espiritual para os que sofrem discriminação e brutal violência todos os dias no Brasil.

Na Casa Natura Musical a apresentação é centrada no disco “Todo Cuidado é Pouco”, mas também com canções do EP “Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor”, devidamente rearranjados. O novo trabalho traz sonoridade na qual estão diversos gêneros musicais como reggae, jazz, R&B, pagodão, afrobeat e rock.

“Esse álbum é regado por muitas lágrimas, moldado por muitas mãos e temperado em inúmeras esquinas. Não se engane, há muito sangue banhando essas composições, e foi necessário muito tempo de cozimento. Portanto, há também muita paciência nessa receita”, explica Ventura.

O show tem direção musical de Jordi Amorin e no repertório não devem ficar de fora “Giramundo”, “Tranquila”, “Eu Não Vou Morrer”, “Exu em Mim”, “Resplandecente”, “Restituição”, “Um Novo Nome”, “Vitória”, “Homenzinho Torto” e “Me Deixa em Paz”.

SERVIÇO

Ventura Profana

Show: Todo Cuidado é Pouco

Dia 28 de junho – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos grátis para pessoas trans

A partir de R$ 25,00