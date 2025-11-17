Um iceberg de gargalhadas

Foto: Divulgação Musical em cartaz na capital paulista faz paródia do naufrágio do Titanic Em cartaz no Teatro Sabesp Frei […]

Musical em cartaz na capital paulista faz paródia do naufrágio do Titanic

Em cartaz no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, “Titanique – O Musical” é uma comédia hilária e irreverente do clássico “Titanic”, longa dirigido por James Cameron, em 1997, com Leonardo Dicaprio e Kate Winslet como protagonistas.

O naufrágio mais famoso da história, ocorrido em 15 de abril de 1912, foi abordado em livros, cinema, peças e montagens através dos anos. Na tela grande a versão definitiva, até prova em contrário, de Camerom levou onze Oscars sendo uma das produções mais premiadas de todos os tempos. Impossível não ouvir”My Heart Will Go On” com Celine Dion e não lembrarmos de Jake e Rose, papéis de Dicaprio e Winslet.

Por sua vez, “Titanique – O Musical” estreou em Nova York, EUA, se tornando um dos maiores fenômenos off-road, ganhando os prêmios Lucille Lortel e Off-Broadway Alliance de Melhor Musical. Recentemente a montagem britânica ganhou o Prêmio Melhor Musical de Comédia no Olivier Awards, em Londres.

O espetáculo já circulou o mundo, não fazendo água, sendo sucesso instantâneo. Antes de chegar ao nosso país passou por Sidney, Toronto e Paris. A versão brasileira traz direção de Gustavo Barchilon, realização da BARHO Produções, Uma Boa Produção e patrocínio do Banco Daycoval mostrando uma encenação totalmente original, com elenco estelar, cenografia, figurinos e direção adaptados para o humor brasileiro. Um caldeirão pop trazendo música, cinema e teatro ousando na irreverência, exageros e porraloquice pra emocionar e fazer gargalhar.

No palco da região central, por quase duas horas, o público é inundado pela ótica exagerada e dramática da diva Céline Dion (Alessandra Maestrini) que narra o romance entre Jack e Rose numa jornada rumo a um iceberg de risadas, piadas, sátiras e canções eletrizantes.

No elenco estão Marcos Veras (Jack), Giulia Nadruz (Rose), Luis Lobianco (Ruth – mãe da Rose), George Sauma (Carl), Wendell Bendelack (Victor Garber), Valéria Barcellos (Tina Turner), Talita Real (Molly Brown), Matheus Ribeiro (Marinheiro), Luiza Lapa, Marcos Lanza e Luan Carvalho.

“Depois de dirigir algumas comédias, mergulhar em Titanique é como voltar às minhas raízes — mas dessa vez, com um navio, uma diva pop e um iceberg a bordo. Nossa produção brasileira preserva a alma do original, mas encontra seu próprio tom ao dialogar com a tradição do teatro besteirol brasileiro — um estilo que sempre soube rir do absurdo com inteligência, música e travessura”, conta o diretor Gustavo Barchilon.

“É um besteirol de alto nível em alto-mar. É o riso como ato de amor. A tragédia como carnaval. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece afundar, a gente pode — e deve — continuar cantando”, conclui.

“Titanique – O Musical” fica em cartaz no Teatro Sabesp Frei Caneca até 14 de dezembro com sessões aos sábados e domingos. Confira.

SERVIÇO

Titanique – O Musical

Teatro Sabesp Frei Caneca – Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Temporada: Até 14 de dezembro

Sessões: Sábados às 17h e 20h e Domingos às 15h e 18h

Duração: 110 minutos

Capacidade: 600 pessoas

Classificação indicativa: 12 anos

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/titanique-uma-comedia-com-os-hits-de-celine-dion-14940

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h

Segunda-feira bilheteria fechada.