Tokio Marine Hall celebra o Dia do Rock

Treze de julho tá chegando marcando uma celebração dupla. É dia Mundial do Rock (comemorado apenas no Brasil) e também aniversário da Rádio Kiss FM. Sendo assim o Tokio Marine Hall recebe no dia 13, sábado, várias bandas para marcar a data com guitarras ao máximo e solos irados, deixando claro que o ritmo mais tocado no planeta não morre, apesar dos detratores já o terem seputado inúmeras vezes.

A casa da zona sul de São Paulo recebe grupos que cravaram o nome no rock nacional. Sobem ao palco do TMH, Ultraje a Rigor, Raimundos, 365 e Normalayze.

As apresentações mais esperadas ficam por conta de Ultraje e Raimundos. Vindo lá da década de 80 o UAR celebra mais de quarenta anos de atividades. Liderada pelo vocalista/guitarrista/compositor Roger Moreira a banda paulistana deve mandar um set irado tocando “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, “Inútil”, “Ciúme”, “Prisioneiro”, “Rebelde Sem Causa”, “Mim Quer Tocar”, “A Festa”, entre outras.

Por sua vez, a brasiliense Raimundos explodiu nos anos 1990 com seu forrócore, misturando rock e elementos regionais brasileiros caindo no gosto da galera. Da formação original ficou apenas o guitarrista/vocalista Digão mas com muita porradaria o Raimundos promete agitar a noite com “Nega Jurema”, “Eu Quero Ver o Oco”, “A Mais Pedida”, “Mulher de Fases”, entre outras.

SERVIÇO

Aniversário da Kiss FM

Dia 13 de julho – 19 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/kissfm/