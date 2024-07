Casa Natura Musical recebe Maglore

Foto: Divulgação

O grupo baiano faz show desplugado comemorando 15 anos de estrada

Além das férias escolares julho também é o mês do rock, com as grandes comemorações acontecendo no dia treze. Desta maneira a capital paulista recebe inúmeros shows legais celebrando o ritmo mais tocado no planeta. Volume máximo, guitarras e solos irados mostram que o rock não morre e, assim como Jason Voorhees, o assassino serial de “Sexta-Feira, 13”, volta sempre mais forte.

Uma dica legal para 5 de julho, sexta-feira, é a apresentação única que a banda soteropolitana Maglore faz na Casa Natura Musical.

Um dos grandes nomes do indie rock brasileiro o quarteto mostra que a Boa Terra vai muito além do Axé com uma sonoridade criativa e inovadora. O show que o grupo leva ao palco da zona oeste paulistana será mais que especial apagando as velinhas de 15 anos de atividades.

Além disso, Teago Oliveira (voz/guitarra), Lelo Brandão (guitarra), Felipe Dieder (bateria) e Lucas Gonçalves (baixo) fazem um set no formato acústico no qual as guitas dão lugar aos violões e percussões, revisitando a discografia em versões minimalistas.

Ou seja é o bom e velho desplugado, banquinho e violão. A estreia discográfica do Maglore rolou em 2009 com o EP “Cores do Vento”. Ao longo dessa década e meia lançaram os CDs “Veroz”, (2011) que lhes rendeu indicação ao Prêmio da Música Brasileira, “Vamos pra Rua” (2013), “III” (2015), “Todas as Bandeiras” (2017) e “V” (2022).

O quarteto tem um DVD na carreira “Maglore ao Vivo”, de 2019, gravado no Cine Joia, região central de São Paulo.

Dentre as várias parcerias dos soteropolitanos está a realizada com as conterrâneas Pitty e Gal Costa (1945-2022). Ambas interpretaram a música “Motor”. A roqueira lançou a canção em seu próprio álbum “Matriz”, enquanto o icone da MPB a incorporou no repertório de vários shows.

Outra parceria dos baianos rolou com os mineiros Fernanda Takai e John Ulhoa, do Pato Fu que gravaram o single “Não existe saudades no Cosmos”, canção também gravada por Erasmo Carlos (1941-2022).

No setlist da Casa Natura Musical não devem ficar de fora “Mantra”, “Às vezes um clichê”, “A Vida é Uma Aventura”, “Eles”, “Café com Pão”, “Me Deixa Legal”, “Se Você fosse Minha” e “Invejosa”.

SERVIÇO

Maglore

Show Acústico celebrando 15 anos de estrada

Casa Natura Musical

Dia 5 de julho – 22 horas

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros

Classificação: 16 anos

Ingressos até R$ 180,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/93940/d/255744