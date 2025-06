Thiago Pantaleão na Casa Natura Musical

Foto: Ernna Cost

O multi-artista traz um repertório marcado pela representatividade da música preta

Na próxima sexta-feira (13) a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe em apresentação única o cantor, compositor e dançarino Thiago Pantaleão. Nascido em Paracambi (RJ) o músico é considerado, aos 27 anos, um dos nomes mais promissores da nova cena Pop/MPB.

Pantaleão deu o start na carreira em 2020 lançando alguns singles nas plataformas digitais. Um deles, “Tipo Iza” ganhou destaque, chamando atenção de vários artistas como Liniker e da própria Iza que compartihou a canção impulsionando a carreira de TP.

No ano seguinte a música “Te Deixo Crazy”, parceria com Danny Bond foi a porta de entrada no mundo da pop music com o clipe sendo reproduzido no YouTube e Spotify mais de três milhões de vezes em apenas seis meses.

Recebendo elogios rasgados pela harmonia e forma como canta Thiago Pantaleão passa muita verdade em suas letras, buscando conexão com o público levando mensagens de empoderamento e inclusão.

Bissexual assumido ele defende causas importantes como antirracismo e a diversidade LGBTQUIAPN+ incentivando as pessoas a se descobrirem e lutarem por igualdade.

Vencedor do Prêmio Potências, em 2022, na Categoria “Experimente/Revelação/Novin do Ano” TP já recebeu inúmeras indicações, entre elas, Prêmio Multishow, Break Tudo Awards e Prêmio Biscoito.

Na Casa Natura Musical o cantor mostra canções de “Fim do Mundo” (2022) e “Nova Era” (2024) não devendo ficar de fora “Desculpa por eu não te amar”, “Mente Pra Mim”, “Liga Pra Mim”, “Lambo”, “Rabisca”, “Grande Amor”, “Pedacinho de Mim”, “O Que eu Ganho” e “Joga na Minha Cara”.

SERVIÇO

Thiago Pantaleão

Dia 13 de junho – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 20,00

Classificação: 18 anos

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/106381/d/318660