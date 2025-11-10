Foto: Divulgação A cantora e compositora revisita a carreira com repertório especial Dica legal para a próxima quinta-feira (13) é […]

A cantora e compositora revisita a carreira com repertório especial

Dica legal para a próxima quinta-feira (13) é o show de Tetê Espíndola no Blue Note SP. A cantora, compositora e instrumentista sobe ao palco da região central em apresentação única da tour “Da Raiz ao Contemporâneo” revisitando a carreira de 45 anos.

Considerada uma das grandes vozes da música brasileira a artista, nascida em Campo Grande (MS), mostra um repertório no qual não há fronteiras indo do “Mato Grosso do Sul ao Paraguai, em composições contemporâneas que remetem a força criativa de sua fase de vanguarda”.

Dois mil e vinte e cinco é um ano emblemático para Tetê, marcando as quatro décadas da vitória no Festival dos Festivais, da Rede Globo, com “Escrito nas Estrelas”. O timbre muito agudo e de longa extensão surpreendeu o Brasil dando à letra de Arnaldo Black e Carlos Rennó todo azeite interpretativo para vencer o Festival com a canção atemporal e obrigatória nos shows.

Não dá pra dissociar Tetê de “Escrito Nas Estrelas”. Regravada recentemente pela goiana Lauana Prado se tornou líder nos streamings. Com arranjo popnejo, a música ganhou novos admiradores. Para Espíndola, esse momento de “Escrito nas Estrelas” foi uma surpresa que teve grande impacto em sua carreira, trazendo uma valorização dos compositores.

A artista com “pássaros na garganta”, como definiu o poeta concretista Augusto de Campos, sobe ao palco do Blue Note SP numa jornada da música pantaneira aos ritmos atuais, mesclando tradição e renovação, utilizando a voz como fio condutor natural e ao mesmo tempo poético.

Guarânias e polcas tradicionais norteiam “Da Raiz ao Contemporâneo” com canções emblemáticas como “Ciriema” (Mario Zan e Nhô Pai) e “Sertaneja” (René Bittencourt). Entre as mais atuais estão “Tuiuiú e Jaburu” (Geraldo Espíndola), “Trem do Pantanal” (Paulo Simões e Geraldo Roca), “Tocando em Frente” (Almir Sater e Renato Teixeira), “Na Chapada” (Tetê e Carlos Rennó) e “Curupaco” (Tetê e Arnaldo Black).

SERVIÇO

Tetê Espíndola

Show: Da Raiz ao Contemporâneo

Dia 13 de novembro – 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/tete-espindola-da-raiz-ao-contemporaneo/