Tetê Espíndola na Casa Natura Musical

Foto: Tetê Espíndola em momento família com o irmão Sérgio



A cantora e compositora revisita a carreira com repertório especial

Considerada uma das maiores vozes da música brasileira Tetê Espíndola faz apresentação única na Casa Natura Musical, em São Paulo, no dia 15 de agosto. A cantora e compositora sintetiza a trajetória de 45 anos no show “Da Raiz ao Contemporâneo”. Como o título já entrega será uma viagem pela estrada que Tetê, nascida em Campo Grande (MS), trilha literalmente sem fronteiras, indo do “Mato Grosso do Sul ao Paraguai, em composições contemporâneas que remetem a força criativa de sua fase de vanguarda”.

Dois mil e vinte e cinco é um ano emblemático para a sul-mato-grossense, uma vez que marca as quatro décadas da vitória no Festival dos Festivais, da Rede Globo, com “Escrito nas Estrelas”. O timbre muito agudo e de longa extensão surpreendeu o Brasil dando à letra de Arnaldo Black e Carlos Rennó todo azeite interpretativo para vencer o Festival com a canção atemporal e obrigatória nos shows. Não dá pra dissociar Tetê de “Escrito Nas Estrelas”. Regravada recentemente pela goiana Lauana Prado se tornou líder nos streamings. Com arranjo entre o popnejo e a guarânia, a música ganhou novos admiradores. Para Espíndola, esse momento de “Escrito nas Estrelas” foi uma surpresa que teve grande impacto em sua carreira, trazendo uma valorização dos compositores.

Na Casa Natura Musical a apresentação de Tetê integra a Série Sala da Casa, com jeito aconchegante para tornar a noite especial e inesquecível. Sem lugares marcados, com sofás, mesas e pista livre o público pode optar como quer imergir no setlist da cantora. A artista com “pássaros na garganta”, como definiu o poeta concretista Augusto de Campos, sobe ao palco da zona oeste indo da música pantaneira aos ritmos atuais, mesclando tradição e renovação, utilizando a voz como fio condutor natural e ao mesmo tempo poético.

Guarânias e polcas de raiz norteiam o repertório com obras de contemporâneos como Geraldo Espíndola (Quiquiô), Paulo Simões (Trem do Pantanal), Mário Zan (Chalana) e Zacaria Mourão (Pé de Cedro), além de parcerias com Arrigo Barnabé e Iara Rennó. O show tem uma abordagem que valoriza tanto as raízes quanto os novos horizontes da canção regional. Imperdível.

SERVIÇO

Tetê Espíndola | Da raiz ao contemporâneo

Data: 15 de agosto – Sexta-feira

Abertura da Casa: 19h00

Show time – 21h00

Classificação: 18 anos

Casa Natura Musical – Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/107682/d/324612