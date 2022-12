Temporada de chuvas se aproxima

As imagens impactantes do deslizamento que atingiu a BR-376, na região de Guaratuba (PR), no fim da tarde da última segunda-feira mostram que a temporada de chuvas do próximo verão preocupa as autoridades.

Carretas tombadas por uma montanha de lama e terra deixam claro a necessidade dos governantes se mobilizarem desde já, antes que novas tragédias aconteçam. Embora saibamos que ano após ano, as chuvas causarão prejuízos materiais e, infelizmente, perdas humanas.

A tragédia de Guaratuba deu o sinal de alerta no Paraná e para todo o Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros, dez carros e seis carretas continuam soterrados por toneladas de lama.

As buscas não param e até agora dois corpos foram resgatados. Um deles é de João Maria Pires de 60 anos. O corpo de Pires foi encontrado na cabine da carreta que dirigia. O caminhoneiro era morador de São Franciso do Sul (SC). O outro corpo, ainda não identificado, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Ainda de acordo com os Bombeiros, aproximadamente 30 pessoas podem estar embaixo de toneladas de lama, o que indica que o número de mortos pode subir.