PREPARE-SE: Vem aí a FUVEST 2023

Começa a temporada do vestibular mais concorrido do Brasil

Primeira fase do vestibular mais concorrido do país acontece neste domingo, 4 de dezembro.

No próximo domingo (4) os estudantes encaram a primeira fase da FUVEST. Vestibular mais concorrido do Brasil recebeu este ano 114.432 inscritos que disputarão 11.147 vagas, sendo 8.230 para a FUVEST e 2.917 pelo Sisu.

Mais uma vez medicina foi o curso mais buscado para os campi de São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru com 14.401 inscritos. Outro curso muito procurado é o de Direito que, entre São Paulo e Ribeirão Preto, teve 8.195 inscritos.

Na primeira fase serão 90 questões de múltipla escolha, divididas entre disciplinas do Ensino Médio (português e literatura, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês e atualidades).

Importante reforçar cuidados com os horários para não vermos novamente cenas de estudantes desesperados por chegar atrasados. Os portões serão abertos às 12h30 e fecham às 13h, horário de Brasília. Serão cinco horas de prova.

Outro ponto importante é o retorno da máscara de proteção contra a Covid-19. O acessório deverá ser usado durante o período em que o estudante estiver prestando a prova.

A seguir tudo o que é necessário levar e não levar para o local da prova. A segunda fase da FUVEST acontece em 8 e 9 de janeiro de 2023

O que é permitido e necessário usar:

Lápis; Lapiseira; Borracha; Apontador; Régua transparente; Água; Alimentos leves. Também em função da pandemia, os alimentos deverão ser consumidos fora da sala de aplicação da prova.

O que não pode ser utilizado durante a prova da Fuvest:

Relógio individual de qualquer tipo; Equipamento eletrônico, [calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora]; Equipamento eletrônico do tipo vestível [como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico] etc.; Material impresso ou para Anotações; corretivo de qualquer material ou espécie; caneta hidrográfica ou outras [diferentes de caneta esferográfica]; caneta marca-texto; compasso; lápis com tabuada; gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol; protetor auricular, fone de ouvido ou similares; quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Boa sorte aos calouros!