Teatro UOL recebe temporada de Corte Fatal

Foto: Leonardo Aversa

Comédia policial é um dos espetáculos mais longevos da história da dramaturgia

A partir desta sexta-feira, 8 de agosto, o Teatro Uol, em São Paulo, recebe a temporada de “Corte Fatal”, comédia policial cujo final é decidido de forma coletiva pela plateia. “Shear Madness”, (título em inglês) foi escrita pelo dramaturgo alemão Paul Portner (1925-1984) nos anos 60 e é certificada pelo Guinnes World Records como a peça não musical em cartaz há mais tempo no mesmo teatro. O espetáculo foi encenado no Charles Playhouse Stage II, em Boston, (EUA) de 1980 a 2020.

Além disso, teve montagens em diversos países europeus com números impressionantes. Estreou em Paris,em 2011, e ultrapassou 3.500 apresentações. Desde 2006 está em cartaz no Teatro Bagatela, Cracóvia, uma das maiores cidades da Polônia, e até o momento teve mais de 1000 apresentações.

A fascinação pelo texto de Paul Portner se deve ao fato dos finais serem os mais diferentes possíveis, uma vez que fica a cargo do público. No melhor estilo “Você Decide” os espectadores acompanham a trama que leva ao pé da letra a interatividade. Adaptada e dirigida por Pedro Neschling, “Corte Fatal” está renovada, contemporânea e eletrizante. Durante quase duas horas vemos uma comédia policial com estrutura ágil e atual.

Elenco estelar contribui para o dinamismo do espetáculo com Carmo Dalla Vecchia, Douglas Silva, Fernando Caruso, Hylka Maria, Paulo Mathias Jr e Fafy Siqueira. A trama acontece num salão de beleza, localizado no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, indo do riso ao mistério com o assassinato de uma famosa cantora reclusa. Funcionários e clientes do salão têm seus motivos ocultos para praticar o crime e ao longo do espetáculo pistas vão sendo mostradas com a plateia participando da investigação. O desfecho é diferente a cada sessão, sempre fruto das decisões dos espectadores, numa dinâmica leve e divertida.

“Corte Fatal tem humor afiado e situações hilárias. A peça quebra a quarta parede, transformando os espectadores no sétimo personagem. É uma mistura de comédia, investigação e interatividade que nunca vi igual. O público se envolve, se diverte e se empolga tanto que parece uma espécie de teatro infantil para adultos”, atesta Pedro Neschling.

O espetáculo fica em cartaz na região central de São Paulo até 02 de novembro. Recomendado.

SERVIÇO

Corte Fatal

Local: Teatro UOL

Av. Higienópolis, 618 – Consolação – São Paulo – SP

Temporada: De 08 de agosto a 02 de novembro

Sextas-feiras, sábados e domingos, às 20 horas

Ingressos: Entre R$ 24.00 e R$150,00

Inf: https://teatrouol.com.br/espetaculos/corte-fatal/

Capacidade: 300 lugares

Classificação: 14 anos

Duração: 100 minutos