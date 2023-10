Teatro Unimed recebe Banda AL9

Foto: Divulgação

Novidade da música brasileira o grupo mostra sonoridade inspirada nos Beatles

No próximo dia 14 de outubro o Teatro Unimed recebe em apresentação única a Banda AL9. Formado pelos irmãos paulistas Matheus e Thiago Khouri o grupo estourou no Tik Tok com o single “Ela Me Ligou” a qual já ultrapassou os 12 milhões de views. O show dos rapazes integra o projeto PDDM (Por Dentro da Música), que conta com grandes ícones da música brasileira e agora brinda o público com esta agradável novidade.

Apesar de serem bem jovens (na casa dos vinte anos) Matheus e Thiago são influenciados por gigantes dos anos 50 e 60 como Simon & Garfunkel, Elvis Presley, Little Richard e, acima de tudo, Beatles. Os Fab Four são a maior referência no trabalho dos irmãos a ponto de utilizarem instrumentos idênticos aos de John Lennon e Paul MacCartney nos shows.

Matheus é guitarrista e utiliza uma Rickenbacker 325, o mesmo modelo usado por Lennon, enquanto Thiago toca um baixo Höfner de 1967, marca de instrumento até hoje empunhada por Paul McCartney. A paixão por Beatles, anos 60 e a música beatpop os levou a participar, em 2019, do Festival Abbey Road On The River, em Indiana, EUA, no qual realizaram cinco apresentações.

No palco os irmãos são acompanhados por Caio Pimentel (bateria) e Giovanni Felippi (guitarra) e mostrarão canções do recém-lançado álbum “O Amor é a Lei”.

SERVIÇO

Banda AL9

Dia 14 de outubro – 20 horas

Série PDDM – Por Dentro da Música

Teatro Unimed – Alameda Santos, 2159, São Paulo

Livre

Lotação: 240 lugares

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: https://site.bileto.sympla.com.br/teatrounimed/