Hugo Pena & Gabriel no Villa Country

Foto: Fábio Nunes

Dupla inicia turnê comemorativa de 20 anos de carreira

Quando subirem no palco do Villa Country, zona oeste de São Paulo, neste sábado, 7, Hugo Pena e Gabriel devem ser tomados pela emoção. Os fãs também serão norteados pela emoção, pois esperaram mais de uma década até que o duo voltasse a se reunir.

A apresentação única no Villa Country é cercada de significados: marca a reunião dos paranaenses e dá o start na turnê comemorativa de 20 anos de estrada da dupla. Pioneiros no chamado “sertanejo universitário” os caras iniciaram atividades em 2003, sendo que no ano seguinte lançaram o CD “Acústico”, trazendo os sucessos “Do Brasil à Argentina” e “Pra lá de Bagdá”, obtendo enorme êxito e arregimentando muitos seguidores.

Até que 2011 chegou e Hugo Pena e Gabriel decidiram seguir caminhos separados, cada um a seu modo, angariou novos fãs na trilha do sucesso.

Mas eis que em 2023, para felicidade geral, os rapazes estão de volta para lotar o Villa e posteriormente levar o show para as demais capitais do país. Os caras não escondem a alegria de estar juntos novamente.

“As expectativas são as melhores possíveis! São mais de uma década de saudades e a galera de São Paulo pode esperar um show maravilhoso no Villa Country, que é uma casa que faz parte da nossa trajetória! Preparamos tudo com muito carinho, trazendo grandes sucessos e temos a certeza de que será um show inesquecível! Esperamos por todos vocês”, convida Hugo Pena.

“Esse show no Villa Country é um grande presente para os nossos fãs! A saudade está enorme e nós já estamos prontos! Preparem o coração, pois vamos reviver momentos muito especiais! Esperamos que vocês curtam e aproveitem cada momento dessa turnê”, completa Gabriel.

No repertório, além das já citadas, não deixarão de fora as clássicas “Vou Te Amar”, “Estrela”, “Robin Hood da Paixão” e “Mala Pronta”, sucesso e trilha sonora da novela “A Favorita” da TV Globo em 2008.

SERVIÇO

Hugo Pena e Gabriel no Villa Country com show comemorativo de 20 anos de carreira

Data: 07 de outubro de 2023 (sábado)

Classificação etária: 18 anos

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Abertura: 20h

Início: 00h30

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista (1º lote): R$40,00 | Camarote Old Parr (1º lote): R$ 100,00 | Camarote Brahma (1º lote): R$320,00 | Camarote Bistrô Old Parr (1º lote): R$ 700,00 (5 pessoas) | Camarote Privativo Old Parr (1º lote): R$ 1.400,00 (10 pessoas).

Inf: https://villacountry.com.br/programacao.php