Teatro Sérgio Cardoso recebe T.F. Cia de Dança

Foto: Marcele Silva Coreografias investigam fronteiras impostas aos corpos negros, femininos, LGBTQUIA+ e periféricos Neste sábado (22) e domingo (23) […]

Foto: Marcele Silva

Coreografias investigam fronteiras impostas aos corpos negros, femininos, LGBTQUIA+ e periféricos

Neste sábado (22) e domingo (23) o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe o espetáculo de dança “Corpos de Fronteira” propondo ao espectador refletir sobre os corpos que atravessam fronteiras físicas e simbólicas em contextos sociais e políticos.

Nova montagem da T.F. Cia de Dança, “Corpos de Fronteira” é um trabalho coletivo reunindo “artistas que, a partir de suas vivências e trajetórias, buscam novas possibilidades de convívio, escuta e criação conjunta”. A investigação cênica explora limites impostos aos corpos negros, femininos, LGBTQIA+ e periféricos, ampliando conceitos de fronteiras para além da separação física entre territórios.

Trazendo direção geral e concepção de Igor Gasparini, que ao lado dos artistas-criadores Karen Marçal, Mari França, Maria Emília Gomes, Murilo Rocha, Natália Moura, Odri Campos, Pasha Gorbachev e Vik Alves, possibilitam vermos dançarinos de diferentes vertentes e diferentes formações articularem a dança aos espaços urbanos.

Fundada há mais de 20 anos a T.F. Cia de Dança, sediada em São Paulo, “pesquisa a Dança Urbana Contemporânea, que se configura como uma possibilidade de exercitar um pensamento contemporâneo das danças da cultura hip hop”.

Uma intensa imersão nas sensações estimulando os corpos a partir da individualidade e trabalho autoral dos dançarinos e de estados corporais erguidos como resultado da relação com a cidade.

“Corpos de Fronteira” tem entrada franca com ingressos distribuídos na bilheteria do Sérgio Cardoso, uma hora antes de cada apresentação. Confira abaixo.

SERVIÇO

Corpos de Fronteira

T.F. Cia de Dança

Datas: 22 e 23 de novembro, sábado e domingo, às 19 horas

Ingressos: Gratuitos – Retirada 1 hora antes da apresentação

Duração: 50 minutos

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno – Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Classificação etária: Livre

Duração: 50 minutos

Capacidade da sala: 143 lugares