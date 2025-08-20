Teatro Sérgio Cardoso recebe PRIDANSP 2025

Foto: Cisne Negro – Revoada

Um dos mais prestigiados eventos da dança contemporânea promove novos talentos

Amantes da dança têm encontro marcado no próximo dia 7 de setembro (Independência do Brasil) no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, para a realizaçao da “Noite de Gala – PRIDANSP 2025”.

Chegando a sétima edição o prestigiado evento “celebra a dança como arte e instrumento de formação artística, reunindo convidados, companhias parceiras e destaques da etapa competitiva do Prêmio Internacional de Dança de São Paulo”.

O PRIDANSP é um catalizador do que há de melhor na dança contemporânea, assim como da dança clássica levando ao palco da região central da cidade performances virtuosas e encantadoras. Um dos destaques desta apresentação única e imperdível é o Philadelphia Ballet, dos Estados Unidos, na qual performam Thays Golz (primeira solista) e Zecheng Liang (primeiro bailarino).

Entre os brasileiros estão as renomadas Cisne Negro Cia de Dança e Faces Ocultas Cia de Dança caracterizadas pelas longevas trajetórias e inovação na dança contemporânea.

Com direção artística do coreógrafo e bailarino piracicabano André Malosá o PRIDANSP 2025 sacramenta a tradição de fomentar a dança, assim como formar jovens artistas, celebrando a diversidade técnica e poética dos corpos em movimento.

SERVIÇO

PRIDANSP 2025 – Noite de Gala

Dia 7 de setembro – Domingo, às 19h30

Ingressos: R$ 110,00 (inteira) | R$ 55,00 (meia-entrada) | sympla.com

Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo – SP

Duração: 120 minutos

Classificação etária: Livre