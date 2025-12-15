Teatro Sérgio Cardoso recebe Carnaval Lírico

Foto: Divulgação Espetáculo junta leitura, poesia e marchinhas populares de carnaval Dois mil e vinte e seis nem começou, porém […]
Foto: Divulgação
Espetáculo junta leitura, poesia e marchinhas populares de carnaval
Dois mil e vinte e seis nem começou, porém a agenda cultural tá intensa. O Sérgio Cardoso, um dos equipamentos culturais mais dinâmicos de São Paulo, já tem eventos muito legais programados. Um deles acontece no dia 27 de janeiro.
“Carnaval Lírico” é um misto de tudo: show/recital/concerto/performance/leitura/poesia. O espetáculo integra o projeto Loucos por Criação – Um Sarau Psi e no palco as marchinhas carnavalescas populares de antigamente são interpretadas pela cantora lírica Juliana Taino, acompanhada pelo pianista e diretor musical Flávio Lago e o trompetista Midney Nunes.
Numa performance requintada o trio conduz um repertório marcado pela beleza de arranjos e improvisações brilhantes, enquato o ator/narrador Andres Santos Jr. conduz as leituras, além de assinar a direção cênica. Dramaturgia e iluminação ficam a cargo de José Paulo Fiks. A emoção norteia o espetáculo no qual música, poesia, interpretação única de Taino, Lago e Nunes convidam o público a imergir no lirismo e memória afetiva das marchinhas. Imperdível.
SERVIÇO
Carnaval Lírico
Com Juliana Taino, Flávio Lago e Midney Nunes
Narração: Andres Santos Jr.
Dia: 27 de janeiro – Terça-Feira
Horário: 19 horas
Ingressos: R$ 150,00 (inteira) | R$ 75,00 (meia-entrada)|
Inf: www.sympla.com
Local: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno – Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo/SP
Duração: 90 minutos
Classificação etária: 10 anos