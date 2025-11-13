Teatro Sérgio Cardoso realiza Prêmio Arcanjo 2025

Foto: O júri do Prêmio Arcanjo 2025 Melhores espetáculos em várias categorias serão premiados numa concorrida cerimônia Tá chegando a […]

Foto: O júri do Prêmio Arcanjo 2025

Melhores espetáculos em várias categorias serão premiados numa concorrida cerimônia

Tá chegando a hora. Na próxima segunda-feira (17) o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, realiza o Prêmio Arcanjo 2025. Idealizado pelo jornalista e crítico cultural Miguel Arcanjo Prado o evento, em sua sétima edição, celebra a cultura brasileira escolhendo os melhores espetáculos do ano nas categorias artes visuais, cinema, dança, música, redes, streaming TV e Teatro.

Momento de alegria para produtores, diretores, roteiristas, artistas e turma da graxa que ralou o ano todo e agora celebra os louros de muitas lutas e conquistas. Também serão entregues cerca de vinte troféus na categoria Especial.

Com entrada franca ao público o Prêmio Arcanjo 2025 tem apoio da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), Fundação Itaú e apoio institucional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.

Segundo Miguel Arcanjo Prado o prêmio existe desde 2019 valorizando a diversidade dos artistas brasileiros. “A cerimônia é uma grande festa de confraternização da cultura, na qual os artistas renovam sua força, fundamental para o desenvolvimento do Brasill”, diz Arcanjo, que à frente do site Blog do Arcanjo, se tornou referência no jornalismo cultural.

O júri, além do próprio Miguel Arcanjo Prado, traz alguns dos mais referenciados nomes da arte e cultura brasileira: as jornalistas Adriana Barros e Zirlene Lemos, o fotógrafo Bob Souza e Hubert Alquerés, presidente da Academia Paulista de Educação e Curador do Prêmio Jabuti.

A direção de produção é de Zé Guilherme Bueno com produção da 4Ever Produções Artísticas, direção cênica de André Acioli e direção musical de Rodolfo Schwenger. Os ingresssos serão distribuídos na bilheteria do Teatro Sérgio Cardoso a partir das 18h30 mediante disponibilidade de lugares. Confira as infos abaixo.

SERVIÇO

Prêmio Arcanjo 2025- 7ª Edição

Local: Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Licia

Endereço: R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

Data: 17 de novembro de 2025, segunda-feira, 19h30

Ingressos: Retirados na bilheteria 1h antes do evento

Duração: 120 minutos

Capacidade: 600 lugares

Classificação: Livre

Redes: @premioarcanjo e @miguel.arcanjo