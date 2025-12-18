Teatro Sabesp Frei Caneca recebe A Baleia

Foto: O ator Emílio de Mello Texto de Samuel D. Hunter aborda isolamento, afeto, homofobia e reconciliação familiar A partir […]

Foto: O ator Emílio de Mello

Texto de Samuel D. Hunter aborda isolamento, afeto, homofobia e reconciliação familiar

A partir de 23 de janeiro o Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, recebe nova temporada de “A Baleia”, cujo texto do dramaturgo americano Samuel D. Hunter ganhou vários prêmios desde a estreia nos Estados Unidos em 2013.

Aclamada nos palcos de todo mundo a montagem nos apresenta Charlie, professor de inglês, recluso e sofrendo de obesidade severa, tentando se reconectar com a filha adolescente. Levado ao cinema em 2023 o filme levou o Oscar de melhor ator pela emocionante atuação de Brandon Fraser no papel principal.

No Brasil “A Baleia” estreou no Rio de Janeiro tendo o ator José de Abreu intepretando Charlie. Depois rodou o país passando por Recife, João Pessoa, Belo Horizonte, Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Goiânia e Brasília. Para a temporada paulistana Emílio de Mello substitui José de Abreu, tendo no elenco Luisa Thiré, Gabriela Freire, Eduardo Speroni e participação especial de Alice Borges.

A direção segura de Arthur Nunes dá a esse drama que fala de isolamento, afeto, homofobia e reconciliação familiar a mesma intensidade dramática que o consagrou ao longo dos anos no teatro e cinema.

“Foi um verdadeiro presente receber esse texto. Eu já havia gostado muito do filme, mas me apaixonei pelo texto teatral de Samuel D. Hunter. A dramaturgia é de excelência, construída no modo realista, mas com uma estrutura de grande modernidade. ‘A Baleia’ não segue uma linha narrativa tradicional. É uma espécie de narrativa em mosaico, cujos fragmentos se articulam num todo surpreendentemente coerente”, atesta o diretor.

“A peça nos fala de intolerância religiosa, homofobia, culpa, reconexão e empatia, sempre a partir de personagens humanos, complexos e cheios de contradições. É um material encharcado de emoção, e foi impossível não encarar esse desafio. Felizmente, estive cercado de um elenco extraordinário e de uma equipe artística e técnica da mais alta qualidade”, conclui Arthur Nunes.

Levar ao palco um personagem com mais de 300 quilos foi trabalho árduo no qual a produção desenvolveu caracterização específica. Muitos enchimentos, prótese facial e recursos de climatização com assinatura do figurinista Carlos Alberto Nunes e da visagista Mona Magalhães.

“A Baleia” fica em cartaz na região central de São Paulo até 1° de março. Confira abaixo.

SERVIÇO

A Baleia

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação – São Pauo – SP

Temporada: 23 de janeiro até 1º de março 2026

Horário: Sextas e sábados às 20h e domingo às 19h

Ingressos a partir de R$ 50,00

Bilheteria: https://uhuu.com

Duração: 100 minutos

Classificação: 14 anos