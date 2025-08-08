Teatro J. Safra recebe tributo a Eric Clapton

Foto: Divulgação
O guitarrista completou 80 anos recentemente e terá sua obra revisitada em show especial
No próximo dia 29 de agosto o Teatro J. Safra, em São Paulo, recebe apresentação única de “Me and Mr. Clapton”. O show é tributo especial ao genial guitarrista britânico Eric Clapton que em março último completou 80 anos. Aliás, 2025 é um ano incrível, pois inúmeras efemérides legais estão acontecendo. Outras nem um pouco como as oito décadas do bombardeio nuclear das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Mas falemos de coisa boa. A homenagem no palco da zona oeste da capital será capitaneada pelo guitarrista/vocalista Renato Herédia. Conhecido por seu trampo à frente da banda Acullía, a qual está na estrada roqueira há mais de duas décadas, Herédia tem percorrido várias casas de São Paulo com “Me and Mr. Clapton”. O cara é só elogios para o autor de “Tears In Heaven”.
“Eric Clapton é um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos e será um grande prazer tocar seus maiores sucessos”, conta Renato. Com forte formação musical, Renato Herédia foi aluno de Seth Riggs, criador do método Speech Level Singing, tendo entre seus admiradores astros de grandeza mundial como Steve Wonder, Michael Jackson, Ray Charles e Madonna.
“Me and Mr. Clapton” fará a alegria dos claptonmaníacos com clássicos como “Wonderful Tonight”, “Bad Love”, “Layla”, “I Shot The Sheriff’, “Cocaine”, “My Father’s Eyes”,”Sunshine Of Your Love”, “Change The World” e “I Feel Free”. Imperdível.
SERVIÇO
Renato Herédia
Show: Me and Mr. Clapton
Dia 29 de agosto – 21 horas
Teatro J. Safra
Rua Joseff Kriss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP
Duração: 80 minutos
Classificação; Livre
Ingressos a partir de R$ 30,00