Teatro J. Safra recebe Igor Guimarães

Foto: Divulgação O comediante tem repertório variado abordando conflitos familiares e amigos Pode pôr na agenda. Para encerrar 2025 com […]

Foto: Divulgação

O comediante tem repertório variado abordando conflitos familiares e amigos

Pode pôr na agenda. Para encerrar 2025 com muita risada, Igor Guimarães faz terceira e última apresentação no Teatro J. Safra em 20 de dezembro. Após concorridos shows em setembro e outubro, Guimarães leva ao palco da zona oeste o “Stand Up de Humor” o qual consolida a carreira de mais de quinze anos do humorista, ator e músico.

Jornalista por formação, mas comediante por vocacão, o paulistano de 33 anos tem bagagem adquirida em várias mídias. Seu estilo diferenciado o levou a ser contratado pelo extinto programa Pânico na Band, em 2017. Mesmo com o final do televisivo continuou na Rádio Jovem Pan mostrando seus personagens hilários: Boneco Josias e Índio Ana Jones.

Ainda em 2017 lançou a música e clipe “Vem Chegando na Boate”, indicado à melhor música do ano pela Rolling Stone Brasil. Nas plataformas digitais Igor Guimarães faz esquetes de humor com o Advogado Paloma.

“Stand Up de Humor” tem repertório diverso abordando, entre outros assuntos, conflitos familiares, amigos, viagens e acontecimentos reais. Sem um roteiro estabelecido Guimarães segue o que dá na telha, improvisando como se não houvesse amanhã. O show traz ainda a participação inédita do Macaquinho Barilioche sendo um ingrediente a mais na apresentação.

SERVIÇO

Igor Guimarães

Stand Up de Humor

Dia 20 de dezembro – 21 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kriss, 318 – Barras Funda – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=566