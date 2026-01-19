Teatro J. Safra recebe Concerto Pela Vida

Foto: O Tenor Thiago Arancam Espetáculo musical de alto nível promove encontro entre erudito e popular Marca na agenda. Dia […]

Foto: O Tenor Thiago Arancam

Espetáculo musical de alto nível promove encontro entre erudito e popular

Marca na agenda. Dia 31 de janeiro (sábado) tem tudo pra ser inesquecível com “O Concerto Pela Vida – Grandes Vozes, Fortes Emoções” que acontece no Teatro J. Safra, em São Paulo. A apresentação única é mais que um recital. É um encontro de alguns dos maiores intérpretes do Brasil tanto da música popular, quanto do canto lírico.

Acompanhados pela Orquestra Monte Carlo sobem ao palco da zona oeste os tenores Thiago Arancam, Jorge Durian e Armando Valsani, as sopranos Liriel Domiciano e Carmen Monarcha e os cantores populares Altemar Dutra Jr, Giovanna Maira e Alexandre Arez.

“O Concerto Pela Vida – Grandes Vozes, Fortes Emoções” vai além da arte, objetivando transformar e salvar vidas, contribuindo para o resgate da dignidade, esperança e autoestima de pacientes com câncer e alguma deficiência física. Cada apresentação é uma experiência inclusiva e elevação do espírito humano cuja mensagem é clara: arte salva, cura, aproxima e dá sentido à vida.

Durante 90 minutos os cantores vão do erudito ao popular com repertório pra emocionar toda a família. Não ficarão de fora “O Sole Mio”, “O Mio Babbino Caro”, “Nessum Dorma”, “My Way”, “Con Te Partirò”, “Sentimental”, “Eu Sei que Vou te Amar”, “Bella Ciao”, além de muitas surpresas.

SERVIÇO

O Concerto Pela Vida – Grandes Vozes, Fortes Emoções

Dia 31 de janeiro – 20 horas

Livre

Duração: 90 minutos

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=585