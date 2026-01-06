Teatro das Artes recebe Rock Sinfônico

Foto: Divulgação Setist com grandes hits do rock combina a potência de uma banda e a excelência de uma orquestra […]

Foto: Divulgação

Setist com grandes hits do rock combina a potência de uma banda e a excelência de uma orquestra

Pode pôr na agenda. Se você tá a fim de conferir um show com os maiores sucessos do rock/metal em versões insanas mesclando a potência de uma banda e a grandiosidade de arranjos orquestrais a resposta tá fácil. No próximo dia 15 de janeiro o Teatro das Artes, em São Paulo, recebe em apresentação única o recital/concerto/show “Rock Sinfônico”.

O encontro entre a Orquestra Jonicler Real e a banda Silver Rocks promete sacudir pescoços e pernas numa explosiva performance para hits de bandas lendárias como Beatles, Queen, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Scorpions, GNR, Bon Jovi, Europe e System Of a Down.

Essa junção entre rock e orquestra não é novidade, porém é sempre bem-vinda por agradar quem tá a fim de bater cabeça e curtir a riqueza dos timbres e texturas da música erudita. Um dos exemplos mais legais dessa fusão é o álbum “Alive IV”, do Kiss. Lançado em 2003 trazia os hits da banda do linguarudo Gene Simmons com arranjos magistrais da Orquestra Sinfônica de Melbourne (OSM) resultando num dos melhores discos ao vivo da história.

No palco da zona oeste da capital o público acompanhará, durante quase duas horas, o maestro Jonicler Real conduzindo a orquestra formada por instrumentistas talentosos fazendo a ponte entre estilos numa experiência sonora envolvente. Por sua vez a banda Silver Rocks, tendo à frente o vocalista Paulo Xuxa, com alcance e timbre impressionante comanda um repertório inebriante.

“Rock Sinfônico” terá participações especiais dos vocalistas Heitor Rosa e Henriette Marcondes e do guitarrista Fábio Goya em performances cheias de virtuosismo e energia. O repertório deve trazer, entre outras, “We Are The Champions”, “Whole Lotta Love”, “Rock you Like a Hurricane”, “Come Together”, “The Final Countdown”, “Satisfaction” e “Another Brick On The Wall”. Imperdível.

SERVIÇO

Rock Sinfôncio

Com Orquestra Jonicler Real e Silver Rocks

Dia 15 de janeiro – 20 horas

Ingressos: R$ 140 ou ingresso solidário R$ 90 com 1 kg de alimento | meia R$ 70

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/rock-sinfonico-orquestra-jonicler-real-e-banda-silver-rock/?affiliate=PIY

BILHETERIA OFICIAL – Sem cobrança de taxa de serviço

Teatro das Artes

Av. Rebouças, 3970 – Store 409 – Pinheiros, São Paulo/SP

Funcionamento: Terça e quarta das 13h às 20h. Quinta, sexta e sábado das 13h às 22h. Domingos das 13h às 20h.

Capacidade: 769 lugares

Av. Rebouças, 3970, Pinheiros – SP – Shopping Eldorado

Telefone: (11) 3034 – 0075

Classificação: 12 anos

Duração: 100 minutos