Teatro Claro recebe Domingo no Parque

Foto: Flávio Tavares/O Tempo

Musical inspirado no clássico de Gilberto Gil enaltece a cultura negra na sociedade brasileira

A partir de 3 de janeiro o Teatro Claro, em São Paulo, recebe a montagem inédita “Domingo no Parque” com texto de Alexandre Reinecke e direção musical de Bem Gil. Formado por elenco majoritariamente negro e ambientado em Salvador, no início dos anos 70, o espetáculo foi inspirado na emblemática canção de Gilberto Gil, marco da Tropicália ao misturar instrumentos brasileiros como violão e berimbau à guitarra elétrica.

Defendida pelo próprio Gilberto Gil, no 3° Festival da Música Popular da TV Record, em 1967, “Domingo no Parque”, ficou em segundo lugar, tendo arranjos de Rogério Duprat e participação de Rita Lee e dos Mutantes.

A intenção de montar um musical norteado pela canção de Gil não é nova. Somente 30 anos para sair do papel e ganhar corpo. Reinecke sempre ambicionou levar ao palco as influências negras na cultura e sociedade, como costumes, danças, religiosidade, arranjos musicais, vestimentas, alimentação e capoeira.

“Sempre fui um apaixonado pela capoeira. Comecei a praticar com 14 anos. Pouco tempo depois comecei a fazer teatro e, assim que ouvi a música, pensei em um musical de capoeira. Em 1995 escrevi o primeiro esboço, mas tinha que ter o aval de Gil. O irmão de um amigo, Rodolpho Stroeter, estava produzindo um disco dele e fez a ponte. Em um belo dia, Gilberto Gil me ligou e disse que havia gostado muito da história e que eu poderia seguir. Foi o que fiz. No começo eu mesmo queria fazer o João, nem era diretor nessa época. Desde então venho batalhando para produzir. Tanta coisa mudou. Virei diretor e encenei 59 peças – esta é a 60ª. O país mudou e este é o momento”, atesta o diretor.

Por quase duas horas o espectador é levado para a capital soteropolitana, no auge da ditadura militar. Lá acompanhamos o núcleo protagonista formado por Ala Rocha (Jozé), Rebeca Jamir (Juliana), Guilherme Silva (João), Badu Morais (Juci) e Adriana Lessa (Mãe Preta, avó de Jozé).

Num roteiro cinematográfico o qual envolve com momentos de drama, humor, romance e suspense a trama é interligada por 20 canções dos ícones da MPB Gilberto Gil, Carlos Lyra, Dominguinhos e Anastácia, Dorival Caymmi, Jorge Ben Jor, Chico Buarque, Tom Jobim e Jackson do Pandeiro, além de outras inéditas versadas por Alexandre Reinecke com arranjos de Bem Gil.

“Domingo no Parque” fica em cartaz no Teatro Claro até 8 de fevereiro com sessões de quinta a domingo. Confira

SERVIÇO

Domingo no Parque

Texto e direção de Alexandre Reinecke

Temporada: 3 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026

Quinta a sexta, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h30, e aos domingos, às 18h

Teatro Claro – Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia Shopping – 5º Piso, Vila Olímpia – São Paulo

Ingressos: Plateia Premium – R$250 (inteira) e R$125 (meia-entrada) | Plateia – R$220 (inteira) e R$110 (meia-entrada) | Balcão Nobre – R$180 (inteira) e R$90 (meia-entrada) | Balcão – R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada)*

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/domingo-no-parque-o-musical-15323

Bilheteria: De segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 12h às 20h.

Telefone: (11) 3448-5061

Classificação: 12 anos

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida