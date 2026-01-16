Tá chegando Gal, o Musical

Foto: Divulgação Espetáculo celebra a obra da Musa do Tropicalismo e gigantesca cantora brasileira Infelizmente falecida em 09 de novembro […]

Foto: Divulgação

Espetáculo celebra a obra da Musa do Tropicalismo e gigantesca cantora brasileira

Infelizmente falecida em 09 de novembro de 2022, aos 77 anos, Maria da da Graça Penna Burgos Costa, ou simplesmente Gal Costa deixou um dos maiores legados da música brasileira.

Nascida em Salvador (BA) no dia 26 de setembro de 1945 a cantora e compositora, em mais de sessenta anos de carreira, transitou pelo samba, rock, MPB, Bossa Nova, psicodelia figurando entre as 10 maiores intérpretes do mundo, segundo a revista americana Time. Mas foi como musa do Tropicalismo que Gal iniciou a trajetória, lá no meio dos anos 60, ao lado dos também baianos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Tom Zé.

Figura icônica da nossa música a voz de “Vaca Profana” terá vida e obra celebradas em “Gal, o Musical”, que estreia em 06 de março no 033 Rooftop do Complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

O texto assinado por Marília Toledo e Emílio Boechat mostra momentos marcantes de Gal, desde a infância em Salvador à adoção do filho Gabriel. Toledo também divide a direção do espetáculo com Kleber Montanheiro, direção musical de Daniel Rocha e produção da Paris Cultural.

Coube a atriz e cantora Walerie Gondim a honra de viver a protagonista. Nascida em Manaus (AM), mas radicada em Salvador, Gondim está diretamente ligada ao processo de seleção do elenco, com talentos além do eixo Rio-São Paulo. O elenco é 80% nordestino, incluindo cinco atores da Bahia.

Toda gênese da montagem começou em janeiro de 2024 quando Marília Toledo descobriu o livro “A Todo Vapor – O Tropicalismo Segundo Gal”, de Taíssa Maia.

“Depois de ter feito três biografias com artistas masculinos, Silvio Santos, Ney Matogrosso e Renato Aragão, assinando o texto de “Adorável Trapalhão”, senti necessidade de fazer uma obra com uma protagonista feminina. Para mim, sem sombra de dúvidas, a história de Gal é a que mais se aproxima da minha essência”, comenta Toledo.

Segundo o co-autor Emílio Boechat o livro de Taíssa Maia defende a tese de que o papel de Gal na Tropicália foi muito maior do que a imprensa machista e patriarcal admite.

“A partir dessa tese, começamos a pensar que nosso musical deveria ter um viés feminista ao invés de simplesmente relatar a vida de Gal desde a infância na Bahia até o sucesso comercial. Até porque a história íntima dela, uma artista muito reservada, não era conhecida. Preferimos, então, contar a história da artista sob um prisma psicológico e profundo, do que simplesmente desfilar gravações, discos e hits da artista”, revela Boechat.

Para Kleber Montanheiro, a experiência de dividir a direção do espetáculo com Marília Toledo tem sido uma união feliz. “Marília colabora com um olhar direto para a concepção ágil em cenas curtas e dinâmicas. Com a minha experiência estética, colaboro com um olhar mais visual e de desenho cênico. Aliado a isso, temos um importante fato que Gal foi uma mulher que resistiu no seu tempo, quebrando padrões e contando do seu modo a história da música brasileira. Não faria sentido não existir uma parceria com uma mulher na direção”, atesta o também ator e dramaturgo.

Costurando toda a trama estão os principais sucessos eternizados por Gal, entre eles,“Força Estranha”, “Baby”, “Divino, Maravilhoso”, “Vaca Profana”, “Azul”, “Vapor Barato”, “Sorte”, “Brasil” e “Balancê”.

SERVIÇO

Gal, o Musical – De Marilia Toledo e Emilio Boechat

Temporada: 06 de março a 10 de maio

Horários: Sextas-feiras, às 20h30

Sábados, às 16h30 e 20h30

Domingos, às 15h30 e 19h30

Duração: 150 minutos com intervalo. primeiro ato uma hora e quinze. Intervalo 15 e segundo ato uma hora.

Local: 033 Rooftop

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo – Complexo JK Iguatemi

Classificação: 14 anos

Ingressos a partir de R$ 125,00

Inf: https://www.sympla.com.br/