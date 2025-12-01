Tá chegando a Mystic Fair SP 2025

Foto: Claudiney Prieto A maior feira esotérica do Brasil completa quinze anos Ah, dezembro chegou. E com ele a Mystic […]

Foto: Claudiney Prieto

A maior feira esotérica do Brasil completa quinze anos

Ah, dezembro chegou. E com ele a Mystic Fair SP 2025 que nos dias 13 e 14 fará a alegria dos esotéricos, místicos, ocultistas, bruxos e espiritualistas. Após bem-sucedidas edições em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro é a vez da capital paulista, receber a “disneylândia dos esotéricos”. Serão dois dias de muitas celebrações na São Paulo Expo, zona sul, em busca do autoconhecimento e pelos quinze anos do evento.

Idealizada pelo escritor, cantor, palestrante e bruxo Claudiney Prieto a 15ª Edição da Mystic Fair promete repetir o sucesso dos anos anteriores atraindo milhares de pessoas que poderão conferir as novidades do mundo esotérico em mais de 300 estandes.

Prieto é nome respeitado e principal porta-voz da Wicca no Brasil. Surgida no Reino Unido na década de 40, Wicca é “uma religião minoritária alternativa cujos praticantes, independente do gênero, se autodenominam bruxos”. Assim como a Bruxaria a Wicca integra o movimento pagão contemporâneo mais amplo. Os caminhos espirituais, assim denominados pelos pagãos, embasam suas práticas em religiões e culturas pré-cristãs. Ou seja é milenar.

Um dos espiritualistas mais lidos do Brasil, Claudiney Prieto escreveu, entre outros, “ABC da Bruxaria”, “Coven: Rituais e Práticas de Wicca para Bruxos”, “Os Arquétipos da Deusa” e “Wicca – A Religião da Deusa”, que vendeu mais de 200 mil exemplares.

Ao longo dos dois dias, além dos estantes com objetos energéticos, o público terá acesso a diversos tipos de terapias da medicina complementar e alternativa como, massoterapia, acupuntura, aromaterapia e yôga.

E, claro, quem quiser saber do futuro terá à disposição especialistas da quiromancia, a leitura de mãos, além de bolas de cristal, entonação de mantras e várias vivências místicas e espirituais. A Mystic Fair também receberá palestras sobre diversos assuntos do mundo místico.

Espalhados pelos onze auditórios da São Paulo Expo especialistas baterão aquele papo energético com o público. No sábado (13), entre outras, haverá palestras com Adriano Risz (Tarô da Transformação), Dani Petrucci (Que Energia te Move em 2026?), Higor Ventura (Curas Espirituais Coletivas) e Babá Tòbi (O Sacerdócio na Religião dos Orixás).

No domingo (14) palestram, entre outros, Stylsia Olveira (Lilith: Conexão e Culto Consciente), Cedrec Nightingale (Ritual de Abertura de Caminhos com Hécate), Anderson Lobo (Lúcifer no Café da Manhã), Giselle Ferraz (Útero – O Cálice Sagrado da Criação) e Alexandre Quirino (Alquimia das Emoções). Uma das mais concorridas do domingo será com o próprio Claudiney Prieto. Ele conversa com o público abordando o tema Tarô e o Cubo do Espaço.

Os shows da Mystic Fair SP ainda não foram divulgados, mas dá pra conferir a programação em www.mysticfair.com.br

SERVIÇO

Mystic Fair SP 2025

Dias: 13 e 14 de dezembro

Das 10h às 20h

SÃO PAULO EXPO

(antigo Centro de Exposições Imigrantes) – Rod. dos Imigrantes KM 1,5 .

TRANSPORTE GRATUITO NA ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRÔ

Ponto das vans: Estacionamento Tujin na Av. dos Comerciários, nº 90

(Ao lado do Habib’s do Jabaquara).

Inf: www.mysticfair.com.br