Toyota SW4 SRX Platinum 2.8 2025: SUV grande, espaçoso e robusto para famílias

O Toyota SW4 SRX Platinum 2.8 2025 é um SUV imponente, pensado para quem busca conforto elevado, força e espaço de sobra. Projetado para famílias que precisam de um veículo confiável e versátil, ele entrega ótimo desempenho com seu já conhecido motor 2.8 turbodiesel, agora aprimorado para cumprir as novas exigências de emissões.

Toyota SW4 SRX Platinum 2.8: SUV grande e espaçoso para famílias e viagens longas

O Toyota SW4 SRX Platinum 2.8 2025 se destaca como um SUV grande projetado para acomodar com conforto cinco ocupantes e suas bagagens, ideal para famílias que buscam espaço e robustez. Foto/Divulgação

Seu interior premium conta com bancos de couro ajustáveis eletricamente e ventilados, garantindo conforto em viagens longas e ambientes variados, seu design interno prioriza espaço e praticidade, tornando-o adequado tanto para deslocamentos urbanos quanto para aventuras em estradas desafiadoras.

Além disso, o sistema de som premium JBL proporciona uma experiência sonora superior, valorizando cada trajeto, essa combinação de conforto e tecnologia faz dele uma escolha certeira para quem valoriza durabilidade e performance.

Ideal para famílias que fazem viagens longas e motoristas que valorizam durabilidade, ele combina um potente motor turbodiesel de 204 cv com tração integral, garantindo estabilidade tanto no asfalto quanto nas estradas de terra.

Dentro da própria linha Toyota, o SW4 é o “SUV da família Hilux”, compartilha a base com a picape média e segue a mesma filosofia de robustez. Por isso, muitos motoristas que gostam do SW4 também ficam de olho nas evoluções da Toyota Hilux, especialmente na nova geração com visual mais agressivo e tecnologia de SUV premium.

Desempenho e tração integral 4×4 para confiabilidade em diferentes terrenos

O Toyota SW4 SRX Platinum 2.8 2025 se destaca pelo conjunto mecânico robusto e eficiente. Seu motor 2.8 turbodiesel oferece 204 cv e torque de 50,9 kgfm, entregando força consistente para encarar qualquer situação.

Essa potência é administrada por um câmbio automático de seis marchas, que proporciona funcionamento suave e respostas rápidas nas retomadas, essenciais para quem enfrenta terrenos variados.

Em termos de tração, o SW4 dispõe de um sistema integral temporário com ajustes que se adaptam conforme o tipo de piso, garantindo segurança e estabilidade tanto no asfalto quanto em estradas de terra ou condições adversas.

Com um porte robusto de 2.175 kg, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 11,8 segundos, desempenho adequado para sua categoria e uso cotidiano.

Assim, este Toyota oferece condução confiável e estável, ideal para famílias e motoristas que valorizam durabilidade e versatilidade, mas para quem precisa de ainda mais capacidade de carga, caçamba aberta e vocação de trabalho pesado, a alternativa natural ao SW4 é a Toyota Hilux SRX 4×4, que traz a mesma base mecânica, mas com foco em quem transporta carga e equipamentos com frequência.

Eficiência e consumo do Toyota SW4 SRX Platinum 2.8: autonomia ideal para longas viagens

O Toyota SW4 SRX Platinum 2.8 2025 se destaca pela eficiência no consumo. Com média de 9,3 km/l no trânsito urbano e 10,5 km/l em rodovias, seu tanque de 80 litros proporciona uma autonomia que pode alcançar até 840 km, perfeita para viagens longas.

A relação peso-potência de 10,66 kg/cv favorece o uso contínuo e exigente, comum em famílias aventureiras e motoristas rurais.

Seu motor turbodiesel aliada à tração 4×4 mantém o equilíbrio entre força e eficiência.

Assim, o SW4 é uma opção confiável para quem valoriza autonomia e robustez.

Tecnologia, conforto e segurança: interior premium e recursos avançados do SW4 2025

O Toyota SW4 SRX Platinum 2.8 2025 se destaca pelo interior premium e repleto de tecnologia avançada. Seus bancos em couro com ajustes elétricos e ventilação oferecem conforto ideal para viagens longas.

Além disso, o ar-condicionado automático de duas zonas e o eficiente isolamento acústico garantem um ambiente agradável e silencioso dentro da cabine.

O sistema multimídia inclui GPS integrado, Bluetooth, espelhamento de celular e som premium JBL com subwoofer, elevando a experiência de entretenimento.

Em segurança, o modelo conta com 7 airbags, controle de tração e estabilidade, frenagem automática de emergência e câmeras 360°, proporcionando máxima proteção.

Assistentes como alerta de ponto cego, controle adaptativo de velocidade e sensores de estacionamento facilitam a condução urbana e em terrenos desafiadores.

Praticidades como chave presencial, tampa motorizada do porta-malas e retrovisores elétricos rebatíveis completam o pacote, consolidando a robustez e conforto para famílias e aventureiros.

Assim, o SW4 alia tecnologia e segurança, ideal para quem busca confiabilidade e conforto em qualquer jornada.

Pontos de atenção: dirigibilidade urbana e suspensão para uso fora de estrada

O Toyota SW4 SRX Platinum 2.8 2025 apresenta algumas limitações relativas à dirigibilidade urbana devido ao seu peso elevado, que torna as manobras menos ágeis e exige mais atenção do motorista.

A suspenção traseira de eixo rígido privilegia a resistência ideal para terrenos irregulares, mas sacrifica um pouco o conforto em pisos acidentados, caracterizando seu foco em robustez e durabilidade.

Além disso, o consumo é mais exigente em trajetos curtos urbanos, por sua estrutura robusta, embora mantenha alta confiabilidade mecânica e excelente equilíbrio entre desempenho e conforto.

Esses pontos são essenciais para quem valoriza a capacidade off-road e a durabilidade para usos frequentes, mesmo em ambientes urbanos desafiadores.

Ficha técnica do Toyota SW4 2.8 TDI SRX Platinum 7L Auto 4×4 4wd 2025

Motorização

Motor:2.8

Câmbio: Automático com modo manual de 6 marchas

Combustível: Diesel

Direção: hidráulica

Tração: 4×4

Performance

Potência (cv): Diesel – 204

Tempo 0-100km/h (segundos): Diesel – N/D

Torque (kgf.m): Diesel – 50.9

Consumo cidade (km/l): Diesel – 9.8

Velocidade max. (km/h): Diesel – N/D

Consumo estrada (km/l): Diesel – 11.2

Dimensões

Altura (mm): 1835

Tanque (L): 80

Largura (mm): 1855

Porta-malas (L): N/D

Comprimento (mm): 4795

Entre-eixos (mm): 2745

Peso (kg): 2185

Ocupantes: 7

Freios e Suspensão

Suspensão dianteira: Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.

Suspensao traseira: Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas helicoidal.

Confira as versões e preços do Toyota SW4 2025:

Toyota SW4 SRX Platinum 5 lugares – R$ 412.190 Toyota SW4 Platinum 5L 2025 (Divulgação/Toyota)

Toyota SW4 SRX Platinum 7 lugares – R$ 419.090 Toyota SW4 Platinum 7L 2025 (Divulgação/Toyota)

Toyota SW4 Diamond 7 lugares – R$ 469.890 Toyota SW4 Diamond 7L 2025 (Divulgação/Toyota)

Mais do que um veículo, este SUV é um parceiro para sua jornada, garantindo liberdade e tranquilidade para explorar caminhos sem abrir mão do conforto.

