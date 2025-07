Suhai Music Hall recebe Marcos & Belutti

A dupla mostra sucessos dos quase vinte anos de carreira

Aos poucos a programação da Suhai Music Hall vai pegando no breu. A nova megacasa da zona sul de São Paulo se caracteriza por trazer espetáculos e artistas dos mais variados gêneros musicais. No dia 25 de outubro quem sobe ao palco do SMH é a dupla Marcos & Belluti que, em apresentação única, vai repassar os sucessos da carreira de quase vinte anos. Indo na contramão das coisas os caras não são de Goiás, mas sim da capital paulista mesmo.

Isso não é impeditivo para fazerem um sertanejo de responsa que resultou em números impressionantes. São mais de dois bilhões de visualizações em seus vídeos, um bilhão de streamings nas plataformas digitais e uma base fiel de mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Foi em 2008 que Leonardo Prado de Souza, o Marcos, se juntou a Bruno Belucci que virou Belutti, iniciaram sua trajetória na seara sertaneja. Com influências de Zezé Di Camargo & Luciano, Edson & Hudson, João Paulo & Daniel e Joao Mineiro & Marciano os caras deram start na discografia com “Ao Vivo” (2008). Depois gravaram álbuns emblemáticos, entre eles, “Nosso Lugar” (2010), “Cores” (2012), “Acredite” (2017) e “Presente” (2019). O mais recente álbum de Marcos & Belutti é “Em Qualquer Lugar”, lançado em 2022.

Nessa longa estrada da vida os paulistanos gravaram ou fizeram parcerias com artistas destacados de diversos segmentos como João Bosco & Vinícius, Michel Teló, Roupa Nova, Bruno & Marrone, Ferrugem e Wesley Safadão.

O repertório do Suhai Music Hall terá sucessos a rodo, entre eles, “Dupla Solidão”, “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%”, “Eu Era”, “Tão Feliz”, “Insubstituível” e “Tudo Indica”. As vendas dos ingressos abrem em 28 de julho para clientes da Suhai Seguradora e no dia seguinte (29/07) para o público geral.

SERVIÇO

Marcos & Belutti

Suhai Music Hall

Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo – SP | Shopping SP Market

www.suhaimusichall.com.br – https://www.instagram.com/suhaimusichall/

25 de outubro – sábado

Abertura da casa: 20 horas

Show: 22 horas

Duração: 90 minutos

Classificação: Proibida a entrada de menores de 16 anos

Permitida a entrada de maiores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ar-condicionado

Acessibilidade

Inf: https://www.ticketstore.com.br/d/smh-marcos-belutti

Pagamento via cartão de crédito, débito ou PIX