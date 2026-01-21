Sidney Magal agita o carnaval paulistano

Foto: Reprodução/Youtube O cantor relembra os bailes de antigamente com repertório cheio de energia Prepare a garganta e os pés […]

Foto: Reprodução/Youtube

O cantor relembra os bailes de antigamente com repertório cheio de energia

Prepare a garganta e os pés para agitar na abertura do carnaval paulistano num clima nostálgico com clássicos e marchinhas que embalaram gerações no rádio. O comandante da parada é Sidney Magal que, à frente do “Baile do Magal”, contagia o público trazendo ritmos que vão do embalo da lambada e energia da Jovem Guarda a alegria do samba-rock.

Conhecido por sua versatilidade o cantor, compositor, dublador, ator e apresentador faz show único na Casa Natura Musical, zona oeste da capital, em 14 de fevereiro, celebrando mais de sessenta anos de carreira e homenageando artistas que marcaram época nas paradas de sucesso.

Muito além de hits consagrados como “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que eu Vou” o carioca gravou músicas e álbuns emblemáticos. Na imensa discografia iniciada com “Sidney Magal” (1977), estão “O Amante” (1979), “O Amor Não Tem Hora Pra Chegar” (1980), “Quero Ser Feliz” (1981), “Magal Espetacular” (1982), “Me Acende” (1985), “Mãos Dadas” (1987) e “Magal” (1990). Esse último trouxe o mega hit “Me Chama Que Eu Vou”, música de abertura da novela global “Rainha da Sucata”.

O mais recente trabalho do nosso “amante latino” é “Bailamos – 50 Anos de carreira” (2017), lançado em box CD/DVD. Um ponto delicado em sua carreira é ter deixado de fora do repertório a música “Se Te Agarro Com Outro Te Mato”, sucesso no final da década de 70, pois a música teria sido o estopim para um feminicídio ocorrido nos anos 2000. Em entrevista para o Programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2014, Magal declarou ter ficado muito triste com o ocorrido.

“Achei aquilo de uma maldade, de uma violência tão grande, que eu fiquei muito magoado, mas entendi, ao mesmo tempo, que estamos vivendo um momento absurdamente violento, onde nem a Lei Maria da Penha está dando jeito. O número de mulheres assassinadas, maltratadas e abusadas cresce cada vez mais, e aí eu disse: ‘não é hora nem de brincar com isso’”, declarou o carioca.

“Baile do Magal” abre o carnaval na Casa Natura Musical chamando a galera para dançar, cantar e se jogar. Imperdível.

SERVIÇO

Baile do Magal

Dia 14 de fevereiro – 22 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classficiação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 70,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/sidney-magal/