Sertanejo do bom no Villa Country

Foto: Divulgação

Vem ai mais um sabadão animado na maior casa country/sertaneja do Brasil

Chegou o fim de semana e todos querem o quê? Diversão, de acordo com os Racionais MCs. E como estamos no final de 2023 aquele clima de festa, ou fim de festa, toma conta, já que um ano termina e nasce outra vez, renovando as expectativas de um futuro melhor.

Bom, mas o assunto aqui é o que rola no Villa Country, amanhã, 9 de dezembro. A maior casa voltada ao segmento sertanejo do país preparou mais uma edição do “Sábado no Villa” com várias atrações que vão atravessar a madrugada.

Quem já foi num evento no VC sabe que a animação é do começo ao fim, com duplas bacanudas.

A partir das 20 horas uma verdadeira seleção de astros da cena sertaneja sobe ao palco da zona oeste paulistana.

A abertura dos trabalhos fica por conta da residente Villa Country Band que toca inúmeros sucessos da cena pop caipira.

Sucedendo a banda se apresentam, entre outros, Edsonn & Enrique e Brunno & Márcio.

Uma das principais atrações da noite são os irmãos Anderson & Alyson, que juntos desde 2005, vêm numa trajetória ascendente. O primeiro CD da dupla foi lançado em 2007, destacando os sucessos “Fora de Sério”, “Uma Chance a Mais” e “Nosso Momento”.

Integrando o cast da MAE (Music Addiction Entertainment) empresa do segmento artístico que, entre outros, produziu os musicais “All You Need Is Love” e “Rocket Man”, os irmãos têm lançado seus discos.

O mais recente registro discográfico dos rapazes é “Engole o Choro”, que também é o primeiro single de trabalho estando entre as mais tocadas nas rádios sertanejas do Brasil.

No repertório de Anderson & Alyson não devem faltar os sucessos “A Rosa Mais Bela”, “Amor Pra Sempre” e “Pedir Pra Lua”.

Enfim, mais uma grande noite de festa que o Villa Country preparou

SERVIÇO

Sábado no Villa – Várias atrações

Dia 9 de dezembro – A partir das 20 horas

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://villacountry.com.br/programacao_interno.php?id=20231209#Agenda