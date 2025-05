Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos: vida e legado

Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando um legado que transformou a fotografia documental. Nascido em Aimorés, Minas Gerais, em 1944, Salgado capturou a humanidade e a natureza com uma lente única, em projetos como Workers, Migrants e Genesis. Sua obra, marcada por empatia e compromisso social, influenciou gerações. Este artigo explora sua vida, conquistas, impacto cultural e ambiental, e o vazio deixado por sua partida em maio de 2025.

Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, uma notícia que abalou o mundo da arte em maio de 2025. Nascido em Aimorés, Minas Gerais, em 8 de fevereiro de 1944, Salgado dedicou sua vida a documentar a condição humana e a beleza frágil do planeta, tornando-se um dos fotógrafos mais influentes do século XX e XXI. Suas imagens em preto e branco, carregadas de emoção e profundidade, revelaram as lutas dos trabalhadores, as dores dos migrantes e a majestade da natureza.

Com uma carreira que abrangeu mais de cinco décadas, Salgado transformou a fotografia documental em uma ferramenta de reflexão e mudança. Projetos como Workers, Migrants e Genesis não apenas documentaram o mundo, mas também inspiraram ações sociais e ambientais. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando um vazio, mas seu legado continua vivo em exposições, livros e no Instituto Terra, fundado com sua esposa, Lélia Wanick Salgado.

De economista a fotógrafo de renome mundial, a trajetória de Salgado é uma história de reinvenção e compromisso. Este artigo mergulha na vida, conquistas e impacto de um mestre que usou a fotografia para contar histórias de humanidade e esperança.

Origens e formação de Sebastião Salgado

Infância em Aimorés

Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua história começou em uma fazenda em Aimorés, Minas Gerais. Filho de uma família de oito irmãos, cresceu cercado pela natureza, o que influenciou sua sensibilidade para temas ambientais. A vida rural moldou sua visão do trabalho manual, um tema recorrente em sua obra, conforme entrevistas ao The Guardian.

Aos 15 anos, Salgado mudou-se para Vitória, Espírito Santo, para estudar. Sua conexão com o Brasil rural permaneceu, mesmo após deixar o país. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas suas raízes mineiras ecoam em imagens que celebram a simplicidade e a luta humana.

De economista a fotógrafo

Salgado formou-se em economia pela Universidade de São Paulo e obteve um mestrado na França, onde conheceu Lélia Wanick, sua futura esposa e parceira criativa. Trabalhando como economista, ele viajou pela África em missões do Banco Mundial, onde descobriu a fotografia aos 26 anos. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua transição de carreira foi um marco, como relatado pelo New York Times.

Abandonando a economia, Salgado dedicou-se à fotografia, inicialmente como freelancer. Sua formação econômica trouxe uma perspectiva analítica às suas imagens, capturando dinâmicas sociais e desigualdades. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando um exemplo de reinvenção pessoal.

Início da carreira fotográfica

Primeiros projetos e agências

Na década de 1970, Salgado ingressou em agências como Sygma e Gamma, antes de se juntar à Magnum Photos em 1979, uma das mais prestigiadas cooperativas de fotografia. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas seus registros iniciais já mostravam empatia única.

Seus ensaios sobre trabalhadores e comunidades marginalizadas começaram a ganhar reconhecimento. Salgado usava câmeras Leica, capturando imagens em preto e branco que priorizavam contraste e textura. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando um legado iniciado com essas primeiras explorações.

Parceria com Lélia Wanick

Lélia Wanick Salgado foi fundamental na carreira de Sebastião, atuando como curadora, designer de livros e parceira criativa. Juntos, fundaram a agência Amazonas Images em 1994 para gerenciar seus projetos. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas Lélia continua seu legado, conforme o site da agência. A colaboração moldou obras como Workers e Genesis.

A visão compartilhada do casal trouxe rigor estético e compromisso ético às fotos de Salgado. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas o trabalho conjunto com Lélia permanece um pilar de sua obra.

Grandes projetos fotográficos

Workers: um hino ao trabalho manual

Lançado em 1993, Workers é um dos projetos mais emblemáticos de Salgado, documentando trabalhadores em minas, fazendas e indústrias ao redor do mundo. As imagens, como as da Serra Pelada no Brasil, mostram a dignidade e a dureza do trabalho manual. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas Workers continua a inspirar, conforme publicações da Taschen.

O projeto levou sete anos, cobrindo 26 países. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando Workers como um testemunho da resiliência humana.

Migrants: as dores do deslocamento

Migrants (2000) explora o deslocamento forçado, capturando refugiados e migrantes em campos e fronteiras. As fotos, marcadas por empatia, expõem a vulnerabilidade de milhões. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas Migrants permanece relevante em um mundo de crises migratórias, segundo o New York Times.

O projeto reflete o compromisso de Salgado com questões sociais. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas suas imagens continuam a clamar por justiça.

Genesis: um ode à natureza

Genesis (2013) é uma celebração da natureza intocada, com imagens de paisagens, animais e povos indígenas. Após anos documentando sofrimento, Salgado voltou-se para a beleza do planeta. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas Genesis inspira conservação, conforme a Taschen.

O projeto, que levou oito anos, incluiu expedições à Amazônia e Antártida. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando um apelo visual pela preservação ambiental.

Impacto cultural e reconhecimento

Exposições e prêmios

As obras de Salgado foram exibidas em museus como o MoMA (Nova York) e o Centre Pompidou (Paris). Ele recebeu prêmios como o Hasselblad Award e o Peace Prize da UNESCO. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas suas exposições continuam atraindo multidões, conforme o The Guardian.

Filmes como *O Sal da Terra* (2014), dirigido por Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, celebraram sua vida. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas seu reconhecimento permanece global.

Influência na fotografia documental

Salgado redefiniu a fotografia documental, combinando estética e ativismo. Suas imagens em preto e branco, com alto contraste, criaram um estilo inconfundível. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua influência inspira fotógrafos como James Nachtwey e Annie Leibovitz.

Sua abordagem ética, evitando sensacionalismo, estabeleceu um padrão. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando um modelo de integridade artística.

Compromisso ambiental e o Instituto Terra

Fundação do Instituto Terra

Em 1998, Salgado e Lélia fundaram o Instituto Terra em Aimorés, reflorestando uma área degradada de sua família. O projeto plantou mais de 2,5 milhões de árvores, restaurando a Mata Atlântica. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas o Instituto Terra, conforme seu site, continua seu legado ambiental.

O Instituto combina conservação, educação e pesquisa. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua visão de sustentabilidade vive no Instituto Terra.

Legado de conservação

Genesis e o Instituto Terra reforçam o compromisso de Salgado com o meio ambiente. Ele inspirou iniciativas globais de reflorestamento, como o Pacto Verde da UE. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas seu trabalho ambiental influenciou políticas e comunidades, segundo o Instituto Terra.

Sua fotografia tornou a conservação acessível. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando um apelo duradouro pela proteção do planeta.

Últimos anos e partida

Atividade até 2025

Até 2025, Salgado continuou ativo, lançando exposições e apoiando o Instituto Terra. Sua última exposição, *Amazônia*, em 2024, destacou povos indígenas e a floresta. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua dedicação à Amazônia sensibilizou milhões, conforme o The Guardian.

Apesar da saúde fragilizada, ele planejava novos projetos. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, deixando planos inacabados, mas um impacto eterno.

Reações à sua morte

A morte de Salgado em maio de 2025 gerou comoção global. Postagens no X destacam tributos de artistas, ativistas e líderes mundiais. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua obra é celebrada em museus e redes sociais, com hashtags como #SalgadoLegacy trending.

Instituições como o MoMA anunciaram retrospectivas. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua influência perdura.

Legado e futuro da obra de Salgado

Preservação de sua obra

A Amazonas Images e o Instituto Terra garantirão a preservação das fotos de Salgado. Livros como *Genesis* e *Workers* continuam best-sellers, segundo a Taschen. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua obra será acessível para futuras gerações.

Exposições itinerantes planejam levar suas imagens ao mundo. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas suas fotos seguem inspirando.

Inspiração para novas gerações

O trabalho de Salgado motiva fotógrafos a combinar arte e ativismo. Escolas de fotografia, como a ICP em Nova York, incorporam seu método. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua abordagem ética guia novos talentos.

Sua visão de empatia e sustentabilidade ressoa em um mundo em crise. Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos, mas sua mensagem de esperança vive